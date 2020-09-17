新西人喜訊！　屯赤隧道公路快將通車　去機場、過大海更快更平

連接屯門至港珠澳大橋香港口岸人工島的屯赤連接路北段，預料最快今年底通車。屆時來往新界西北、新界北與北大嶼山之間的車輛，毋須再經青嶼幹線及北大嶼山公路，將會更快更便捷。港府早前表示，隨新隧道通車，新路將為免收費道路，屆時青嶼幹線亦會變免費，市民去機場或使用港珠澳大橋「過大海」，車費勢更便宜。 日後市民若從屯門區出發，使用屯赤隧道公路平均車程時間可減省約30至40%、巴士車資亦會降低13%至45.8%不等；至於離島區方面，有區議員引述運輸署稱，巴士服務及車資可能有調整，或有望減價，但當局尚未交代相關細節。

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現時屯門區共有9條專營巴士路線往返東涌、機場或香港口岸，隨著屯赤隧道公路通車，屆時途經青嶼幹線及北大嶼山公路的機場巴士線、往返東涌與機場後勤區的「A」、「NA」、「E」及「N」線巴士將會改經北面連接路，預料路線調整後，平均車程及時間約能節省30至40%。

車資方面，屯門區的「A」線，例如由屯門悅湖山莊來往機場的A33路線、以及屯門富泰來往機場的A33X線，將改經北面連接路往返機場，車資會由每程27.7元下調逾四成至15元；而「E」線例如由屯門市中心巴士總站以及兆康站來往機場的E33及E33P線，車資則會分別由13.9元及14.3元，同樣下調近兩成至12元；屯門區通宵機場巴士「NA33」線亦會由每程40元下調三成至28元。



對於9條路線改經行走北面連接路，專營巴士公司將按情況加密班次，部分路線亦會增加晨早往機場班次；同時，亦會增設全日路線第A34號線，來往洪水橋及機場。至於北區亦有3條專營巴士線計劃改行新路，料車程時間可縮短約一成，其中A43、A44兩條巴士線亦會減價，由原本30.9元減價約一成，降至27.7元。

現時屯門區共有9條專營巴士路線往返東涌、機場或香港口岸。隨著屯赤連接路北段通車，屯門區涉事路線平均車程，約可減省30至40%、車資亦會降低13%至45.8%不等。（資料圖片）

屯門區議員何國豪表示，現時前往機場的巴士路線只能經青嶼幹線，萬一該路段發生交通意外將造成嚴重擠塞，希望屯赤連接路北段能盡快通車，以起分流作用。他續指，多條路線的車資雖然下降，但仍有進一步下調空間，因行車路程大幅縮短，冀當局會再度調整。



離島區方面，區議會王進洋則表示，運輸署未有就屯赤連接路北段與當區召開會議商討事宜，雖曾聽聞相關巴士路線及車資或作出調整，惟至今未有接獲任何文件。王進洋續指，當屯赤連接路北段通車後，擔心北大嶼山公路的使用量會提升，出現公路飽和的情況。