大灣區｜林鄭：香港應更融入國家發展　一國兩制下把握大灣區機遇

行政長官林鄭月娥今早（18日）出席大灣區論壇，她在主旨演講時表示，粵港澳大灣區有巨大潛力為香港帶來機遇，同是讓香港更快恢復經濟的重點方向。她又指，港府會在金融、航空、貿易等方面支持大灣區發展，在「一國兩制」下把握大灣區的發展機遇。

林鄭：香港應與大灣區域市互補優勢、互利共贏

林鄭亦認為，香港在關稅、法治獨立、金融服務等方面有優勢，應與大灣區城市互補優勢和互利共贏。她提及，本月初在北京與副總理韓正會面，對方肯定大灣區成就，故香港應更融入國家發展，恢復大灣區人員流動。林鄭強調，香港會將發展創新技術要放在最重要的地位，進一步與深圳合作。

該論壇除邀請梁振英和林鄭擔任主旨演講嘉賓，亦有不少知名政界人士出席，包括食物及衛生局前局長高永文、深圳市前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民、美心集團創辦人伍沾德長女、北京航空食品有限公司名譽董事長伍淑清等。

美心集團創辦人伍沾德長女、北京航空食品有限公司名譽董事長伍淑清亦有出席論壇。（資料圖片）

全國政協副主席梁振英亦有發言，他稱香港過去一年雖然受到疫情影響，但在推進粵港澳大灣區計劃沒有停下來。梁振英指，國家「十四五」規劃已經出台，當中提及會支持香港和澳門融入國家發展，成為創新中心。

梁振英又指，大灣區戰略已經出台，香港應做好準備，全面研究大灣區城市，互補優勢應對挑戰，同時要拉動不同行業融入大灣區發展。梁振英強調，大灣區有不同人才，應鼓勵內地科學家與香港投資者合作推出新產品。