新冠肺炎｜林鄭：近月香港經濟谷底反彈　希望最壞情況已經過去

行政長官林鄭月娥今早（19日）出席第二十三屆「北京‧香港經濟合作研討洽談會」開幕式，她在致辭時表示，今年新冠疫情席捲全球，對經濟造成極大衝擊，內地在嚴控疫情下，經濟已快速反彈，又稱受惠於內地經濟，香港近月經濟也從谷底反彈，她希望最壞的情況已經過去，經濟逐步復蘇。

林鄭又說，香港要走出困局，恢復經濟增長動力，未來的首要工作是更好地控制疫情，更積極地融入國家發展大局，特別是以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

林鄭致辭時表示，「京港洽談會」去年因為香港的社會事件，未能如期舉行；今年又受到全球疫情的影響，洽談會改為以「雲對話」、「雲展示」等方式進行，指今天在線上聚首一堂，形容是「恰好體現了在『新常態』下創新的合作模式。」

林鄭指，今年新冠疫情席捲全球，對經濟造成極大的衝擊，她稱內地在嚴控疫情下，經濟已快速反彈，其中北京市首三季度本地生產總值也已經由負轉正。林鄭續指受惠於內地經濟，香港近月經濟也從谷底反彈，雖然第三季度本地生產總值仍然錄得按年下跌百分之三點五，但是比第二季的下跌百分之九已有明顯改善，又指經季節性調整後按季比較，香港實質本地生產總值第三季更是正增長百分之二點八，「我們都希望最壞的情況已經過去，經濟可以逐步復蘇」。

林鄭月娥。（資料圖片/歐嘉樂攝）

林鄭說，香港作為國際金融、航運和貿易中心，擁有高效的資本市場、跨國銀行網絡、與國際接軌的監管制度、成熟的法律制度，以及大量具國際經驗的人才，是聯繫環球市場的理想平台，她相信，香港的專業人才必定能在北京市擴大服務業開放的過程中，發揮優勢，協助北京以至整個京津冀地區，發展高端服務業，引進更多優質的企業。

林鄭認為，通過「京港洽談會」的平台，京港兩地近年來不斷深化合作基礎和開拓新的合作領域，取得了豐碩的成果，香港在過程中既是「貢獻者」，也是「受惠者」。