擲臭水被起訴傷害人身罪　朱凱廸稱為阻國歌法感光榮

民主派前立法會議員許智峯、陳志全和許智峯今年5月底至6月期間，在立法會審議《國歌法》期間於會議上擲臭水導致會議暫停，三人昨日拘捕，案件今日（19日）在西九龍裁判法院提堂。 陳志全指，自己過去在議會亦拋擲過不少示威物品，以往立法會不會報警，認為立法會連同律政司、警察合謀將議會抗爭趕絕。朱凱廸稱，自己作為香港人的政治代表，因為阻止《國歌法》通過的行動而面對政權起訴，感到光榮。

許智峯、朱凱廸、陳志全上庭前見記者。（張浩維攝）

許智峯、朱凱廸、陳志全上庭前見記者。（張浩維攝）

三人上庭前見記者。陳志全稱，拘捕事件是警察與律政司對反對派、民主派的窮追猛打，即使他們已離開議會，仍要趕盡殺絕。他指自己8年議員生涯抗議無數次，不少牽涉拋擲示威物品的行為，一向都被立法會主席趕出會議室，從來不會報警處理。他指，近兩年建制派連同立法會及律政司、警察合謀將議會抗爭趕絕。

陳志全舉例指，工聯會郭偉强在內會將他拖行地上證據確鑿，律政司及警方都可指稱查無證據，不提起訴，反之民主派無令人受傷，都可以被當局用意圖侵害他人身體高調拘捕。他指，全世界都可以見到政治打壓無所不用其極，要趕盡殺絕。

許智峯、朱凱廸、陳志全上庭前見記者。（張浩維攝）

明年二月再開庭

民主黨許智峯指，他們在議會所做的一切，代表市民抗議政權，所以「對得住市民」，問心無愧。他指事件只是秋後算帳，容納不了反對聲音，「你好叻咩，可以將我哋告上法庭」，聲稱政府要付出代價。

朱凱廸則以英語發言，指自己作為香港人的政治代表，因為阻止《國歌法》通過的行動，面對起訴而感到光榮。他稱，雖然被控人身傷害罪當中的施毒罪很古怪，但他們會團結地一同克服。

案件經提堂押後至明年2月11日處理。