多圖｜許智峯等3前議員被捕 　回顧三波臭彈攻勢　有女議員臭到嘔

前立法會議員括朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全清晨先後被警方上門拘捕，據指他們涉及立法會「臭水事件」：即涉嫌與今年5月28日上午、6月4日上午及下午舉行的立法會會議期間，向主席台方向擲下或潑出發出惡臭的液體有關。 警方指，警以香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪」將三人拘捕。本文回顧三人發動三輪臭彈攻擊的來龍去脈，其中有建制派女議員因許智峯的臭盆裁而不適嘔吐，需要送院治理。

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首波臭彈 - 5月28日 - 許智峯

立法會於今年5月28日恢複《國歌條例草案》二讀，民主派在會上多次抗議。其中，民主黨許智峯於當時十時許突然步出座位，欲走到主席台前放下發出強烈臭味、已腐爛的盆栽，他步出主席台前之時，被保安攔截，盆裁打翻在地上，有保安向盆裁大腳一踢，盆裁內的物體溢出。

建制派陳凱欣聞到臭味後多次嘔吐，並出現眼部及皮膚不適，須送往醫院接受檢查。新民黨容海恩則形容盆裁奇臭無比，「直頭係一袋屎」。

許智峯當時解釋，物品是已腐爛的盆栽，揚言是要讓立法會主席梁君彥感受制度腐爛的味道：「腐爛嘅係我哋嘅制度，腐爛嘅係一國兩制，腐爛嘅係我哋嘅法治、我哋嘅文明。」他稱，本身希望將植物放在主席台前，但不幸打翻。

警方和消防處事後到場調查，消防處署理分區揮指官（港島中）楊啟宏表示，在有關物件發現含有一氧化碳和硫化氫，不過濃度少於20ppm，指ppm大於50至100才會對人體有害。中區警區副指揮官廖珈奇表示，將會檢視所有現場的證據，包括錄影片段、證物，了解事件有否涉及刑事成份，現列作求警協助案件處理，不排除會有拘捕行動。

次輪臭彈攻勢 - 6月4日中午 - 陳志全、朱凱廸

立法會今年6月4日三讀《國歌條例草案》，當時會議由代主席李慧琼主持。中午12時51分，工聯會陸頌雄發言期間，陳志全及朱凱廸突然手持標語衝向主席台，高呼「殺人政權、遺臭萬年」等口號，兩人各持一袋液體。陳志全被保安攔截，未能成功投擲，翻倒在地上，朱凱廸則成功將液體潑在地上，散發濃烈臭味。

朱凱廸和陳志全其後見記者。陳志全形容該物品是「有臭味的液體」，朱凱廸則指這主要是「有機肥料」，與上星期許智峯擲的東西差不多，至於是否有蟲，他稱沒仔細研究。

消防處消防區長(港島中)楊啟宏表示，當天約1時接報指立法會出現懷疑化學物品，到場後發現啡色液體及昆蟲屍體，經檢測後並無有毒物質，已將相關物品移離現場，再交由警方調查。

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淋臭水 - 6月4日下午 - 許智峯

陳志全、朱凱廸中午在一樓會議廳發動臭彈攻勢後，會議暫停，會議於4時45分轉至二樓會議室1復會。會議未正式開始，坐在最前排的許智峯從座位上步出走廊，手持一個膠樽。現場保安人員見狀立即上前阻止他靠近主席台，兩名保安人員將許智峯向門外推，許智峯的膠樽跌在陸頌雄座位旁邊，流出臭水，三名保安人員將許智峯押出會議室。

臭水攻擊未能成功阻止《國歌法》通過，梁君彥批評許智峯「幼稚」後，隨即邀請官員發言，政制及內地事務局局長曾國衛僅發言1分05秒，隨即三讀表決《國歌法》，並獲火速通過。