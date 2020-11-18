警方落案控告許智峯、朱凱廸及陳志全　明午西九龍裁判法院提堂

3名前立法會議員朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全，今日（18日）清晨被警方上門拘捕。據了解，三人涉嫌於今年5月28日上午、6月4日上午及下午舉行的立法會會議期間，向主席台方向擲下或潑出發出惡臭的液體有關，疑違反《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪及香港法例第212章《侵害人身罪條例》。 警方正式落案控告三人，許智峯被控兩項「藐視罪」及兩項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」罪；朱凱廸被控一項「藐視罪」及一項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品」罪；陳志全則已被控一項「藐視罪」及一項「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」罪。案件將於明日（19日）下午在西九龍裁判法院提堂。

陳志全以現金1000元保釋，明日下午2點半將於西九龍裁判法院提堂。（陳蕾蕾攝）

下午2時許，陳志全完成保釋手續後，步出北角警署，隨即向在場記者表示，政府今次無所不用其極，以最重的法例控告議員。他指，過去多年議員在立法會內作示威行動，即使掟物品亦時有發生，而議員在議會內示威，通常只會被主席趕離立法會，極少拘捕或控告議員，然而近一兩年情況已經改變。

陳志全續指，「意圖侵害人身罪」最高可被判3年監禁，「好似講到我哋係生化襲擊咁」，他強調當日絕無意圖傷害人，使用有味液體的目標是抗議梁君彥限時辯論，企圖在6月4日當日完成國歌法三讀辯論。陳形容，政府今次是窮追猛打，即使事件中無受傷或損害的對象，警方都使用意圖侵害人身罪控告他們三人，甚至精挑細選罪名去控告在議會內抗爭的議員，陳指警方另加控《刑事罪行條例》 第159G條企圖犯罪，由於定義較闊，他形容政府「想釘死我哋為止」。

陳以郭偉強在立法會內拉跌他一事做對比，他指自己事後作私人檢控，且證據確鑿，但律政司卻介入，而警方則表示證據不足，中止調查。陳志全直斥警方及律政司是選擇性檢控，「絕對係政治檢控」。陳志全以現金1000元保釋，明日下午2點半將於西九龍裁判法院提堂。

下午2時半，許智峯亦獲准保釋，他離開西區警署後，向在場記者表示，今次案情涉及立法會內發生的事件。而警方指他所做的行為令梁君彥精神上受損，他認為警方荒謬，並強烈譴責警方濫捕濫告，他指議員抗爭一直如此，公道自在人心。

另外，許智峯批評警方再次用刑事法律規管議會內發生的事情，屬於濫捕濫告。許智峯反問，如果警方每次都介入議會，議事規則是否仍有作用？若議員一言一行又全部都由警察規管，香港將與警察國家無異。他指政權對異見人士的打壓無日無之，

許智峯相信，議會內外的政治清算及打壓將會陸續有來，但信念仍是一致，會為香港民主自由價值抗爭到底。許智峯以2000元現金保釋，案件將於明日下午在西九龍裁判法院提堂。

3名前立法會議員朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全今早在警署拘查。而陳志全在facebook發文指：「上門拘捕已成了家常便飯『例牌菜』，大家不用替我擔心。可能已經習以為常，朋友連問候都慳返！＃仍在差館等候保釋」。

警方指，今年5月28日上午、6月4日上午及下午接獲立法會秘書處報案，指有人於上述時段舉行的立法會會議期間，向主席台方向掉下或潑出惡臭的液體，導致會議中斷。5月28日的事件中，有2名人士報稱不適。

港島總區公眾活動調查組經深入調查及諮詢律政司意見後，今日（18日）採取行動，拘捕3名本地男子，年齡介乎38歲至48歲，涉嫌違反香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的「藐視罪」及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用或企圖施用有害物品」罪。3名被捕男子現正被扣留調查。

今年5月28日，立法會進行《國歌條例草案》二讀，民主黨議員許智峯走到台前放下腐爛盆栽，導致會議暫停。其後立法會於6月4日續會時，朱凱廸和陳志全投擲有濃烈臭味的有機肥料。

▼▼2020年6月4日立法會「臭水事件」▼▼