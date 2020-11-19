新冠肺炎｜何君堯倡全民強制檢測：無健康碼要禁足　目標元旦通關

立法會議員何君堯今年8月曾建議政府推行強制全民檢測，盡早將新冠肺炎個案「清零」，並爭取於10月1日通關，惟政府未有採納建議。 何君堯今日（19日）再召開記者會，他表示稍後會致函特首林鄭月娥及食物及衞生局局長陳肇始，建議政府大刀闊斧為全港市民進行強制檢測，加上通過《緊急情況規例條例》輔助，推出「禁足令」，市民若通過檢測證實無感染，才可發出有效健康碼，擁有健康碼才可外出，否則必須留在家中或指定地方，才可達至目標明年1月1日通關。

何君堯表示，稍後會致函特首林鄭月娥及食物及衞生局局長陳肇始，建議政府應大刀闊斧為全港市民進行強制檢測。（彭焯煒攝）

稱罷工醫護接受強制檢測可獲「原諒」

何君堯表示，香港抗疫措施與內地相比仍望塵莫及，近日仍有一些源頭不明個案，令人擔憂。他又說，內地與香港兩地十多萬家庭被逼分隔兩地，令人叫苦連天。

他建議，特首會同行政會議應在下周拍板推行全民強制檢測和「禁足令」，並瞄準明年1月1日為內地與香港通關的目標日。由於需要連續有14日個案「清零」紀錄，故12月16日前就要首次「清零」，而全民強制檢測和「禁足令」就需要在12月2日或之前實施。

對於年初有約700名醫護人員罷工，何君堯表示，若他們願意協助參與政府強制全民檢測計劃，「等同戴罪立功，市民可以原諒他們」。