梁美芬撤回查反修例風波議案　容海恩強調譴責鄭松泰對事不對人

經民聯梁美芬去年底引用《立法會（權力及特權）條例》，成立專責委員會調查反修例風波的前因後果。不過，梁美芬於17日就撤回有關動議，她回應傳媒查詢時表示與其他建制人士商議後，認為現時已錯過調查的「黃金時機」，現時應騰空議會時間集中處理民生相關議案。 建制派其他政治性動議會否也一併收起？新民黨容海恩接受《香港01》查詢表示，會與建制派商議，才決定是否重提譴責鄭松泰動議，強調她是「對事不對人」，且估計今年內未必夠時間提上議程。

鄭松泰本身需面對由新民黨容海恩提出的譴責動議，惟該動議去年因內會風波而未及開動有關調查委員會等程序，到了新一屆延任議會可繼續處理。（資料圖片）

梁美芬提到，建制間正在商討不同議案的優先次序，認為現時撤回議案可以讓路予更重要的議題。但她強調，未來或會再提出類似議案。

泛民總辭後，立法會的非建制派議員只餘下熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然。鄭松泰本身需面對由新民黨容海恩提出的譴責動議，惟該動議去年因內會風波而未及開動有關調查委員會等程序，到了新一屆延任議會可繼續處理。

早前有建制派表示「無謂打落水狗」，容海恩接受《香港01》查詢時就強調自己是「對事不對人」，鄭松泰明顯積極參與去年七一衝擊立法會，對政制造成很大傷害，提出議案的目的是提醒市民不要再犯。不過她亦承認，現在舊事重提並不理想，明白現時焦點在於民生工作，會與建制派商議，但就重申即使不繼續譴責動議亦不等於不追究。她又預料，若需處理有關動議，亦要在《施政報告》之後，今年內未必能提上議程。