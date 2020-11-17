首有京官公開提司法改革　劉兆佳：要讓司法人員尊重中央憲政權力

國務院港澳辦常務副主任張曉明，今日（17日）在論壇上引述前終審法院法院列顯倫表示，香港是時候司法改革。過去一直都是本港建制派人士提出要司法改革，今次是首次由北京官員口中說出來，相信別具意義。 對於近期社會有聲音，倡設立司法改委員會、量刑委員會，以及改革司法人員任命程序，全國港澳研究會副會長劉兆佳直言，這些都是「低層次」做法。他認為，本港司法面臨的「高層次」問題是司法人員的思維問題。

指量刑委員會等建議「低層次」 重點在思維問題

劉兆佳接受《香港01》訪問，提到司法改革的方向。他表示目前社會提出設立量刑委員會，指這些是「低層次」的，「最重要嘅嘢都唔係呢度」，而是司法人員思維問題，直言「如果不改變，問題永遠都會喺度」。

劉兆佳表示，不同法官對同一案件判決有不同觀點，同一法官在不同時候亦可作出不同判決，指社會建議設量刑委員會等是「低層次」。（資料圖片）

指部份法官對「一國兩制」核心內容無充份認識

劉兆佳表示，不同法官可對同一案件有不同裁決，同一法官在不同時間亦會有不同裁決，形容這些是「低層次」的問題。他指，中央及部份建制派更不滿的地方，在於部份法官對「一國兩制」的目標、核心內容無充份認識，具些來說包括維護國家主權、安全重視不足，對中央權力特別是人大常委會的決定無足夠尊重，亦對特區政府的行政管理特別是公共政策的制定權力亦不夠尊重。

他說上述問題令到司法機關容易以寬鬆的準則接受大量司法覆核，令司法機關介入憲制制定過程當中。

法庭解釋《基本法》條文 或牴觸政府制定政策

劉兆佳解釋，回歸後司法機關在中央授權下，可以解釋《基本法》大部份條文，但因為法律涉及公共政策及政治體制，司法機構亦因此介入公共政策制定，這就有機會與政府制定政策有牴觸。

他舉例，去年特區政府引用《緊急法》以制定《禁蒙面法》時，高等法院原訟庭裁決《緊急法》違反《基本法》。後來人大法工委表示，人大常委在1997年2月已經確認《緊急法》符合《基本法》。劉兆佳指，事件顯示只有中央有權決定香港現行法律有否違反《基本法》，司法機關無此權力。

劉兆佳表示，要改革司法制度，最重要的是讓司法人員深刻認識「一國兩制」和《基本法》，以及中央對港事權，讓司法機關尊重中央及特區政府的政制權力。