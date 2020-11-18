屯赤隧道下月通車　A線巴士車費減逾四成　工程延誤兼超支六成

政府今日（18日）宣布，屯門至赤鱲角北面連接路（屯赤隧道公路）將於12月27日啟用通車，屆時來往新界西北至大嶼山的路線將更直接。新路啟用後，將率先有6條巴士線試用，屯門來往機場的「A線」巴士，更減價45%至15元。

翻查資料，屯赤隧道多次延誤啟用，而且更出現超支情況，單純計算工程合約造價，已合共約327億元，較2007年提出時只需200億元便完成屯門西繞道，以及屯門至赤鱲角連接路的預測，相距甚遠。

+ 6 + 6 + 6

相關的巴士路線行車路程縮減

即將啟用的屯赤隧道公路，又稱為屯門至赤鱲角北面連接路，全長5.5公里，其中約5公里為屯門──赤鱲角隧道，是連接屯門南和港珠澳大橋香港口岸人工島的海底行車隧道，啟用後其屯門入口設有迴旋處，接駁龍富路、龍門路，駕駛人士經隧道可直達大橋香港口岸。根據運輸署早前向區議員提交的文件，新路啟用後，屯門區相關的巴士路線，可縮短行車路程及時間約30%至40%，部分路線的車費亦可相應調減。

通車後，巴士路線將分階段轉用新路，首階段為屯門區的相關路線，包括A33、A33X、E33、E33P、NA33，以及新開辦的A34，九巴早前透露，運輸署會先評估交通流量，之後再調整元朗、北區等相關路線。九巴亦稱，屯門區A線車費為27.7元，改道後可調減至15元。

（路政署圖片）

政府又透露，屯赤隧道公路啟用後，青嶼幹線亦會同步免費。不過九巴早前透露，九巴現時經營困難，相關路線沒有減價空間。

原預計造價200億 2016年通車

翻查資料，政府早於2007年，便提出屯赤隧道，在2007至2008年度的《施政報告》中，時任特首曾蔭權公布，將興建屯門西繞道，以及屯門至赤鱲角連接路，兩者造價料合共約200億元，預計2016年竣工，以提供道路直接連接新界西北及香港機場，紓緩北大嶼山公路的繁忙情況。

不過，2013年到立法會申請撥款時，單是屯門至赤鱲角連接路工程，造價已達約448億元，連同前期工程及勘測等，共需470億元。根據路政署網頁，單從計算屯赤隧道的多項主要工程合約造價，已需要約327億元，其中5公里雙線雙程海底隧道，以及屯門填海工程，造價已達182億元。另外，當年又曾提到料工程在2017年完成，惟之後又改稱，於2018年年底或之前，完成現時啟用的屯赤隧道公路，最終卻再延後2年，至今年底方通車。