建制派促推全民強制檢測　與會者引林鄭：涉及「封城」有難度

《施政報告》下周發表，建制派立法會議員今日（20日）與特首林鄭月娥會面約一個多小時，表達意見。建制派班長廖長江表示，政府需推出全面措施，始有效達到「清零」，批評政府過往措施「拖拖拉拉」，建議推出全民強制檢測，指市民需要抱住「挽救經濟、民生的心態」接受普及檢測，稱建制派沒有反對聲音。 據與會者引述，林鄭指推行全民強制檢測有難度，因為涉及「封城」問題，亦可能會觸及人權等問題。

林鄭未提「清零」時間表

建制派不同板塊代表下午與林鄭會面約一個多小時，未有司局長在席，會上主要是各黨派表述建議，林鄭只作綜合回應。有與會者表示，林鄭會上並無透露任何有關《施政報告》的內容，亦未有提及疫情的「清零」時間表。

至於有建制派建議政府推行全民強制檢測，據悉林鄭無表明會否推行，但當中有一定難度；有建制派估計，政府應會擴大為特定群組檢測範圍，為更多高危群組作檢測。

建制派與林鄭月娥會面後見記者交代詳情。（劉錦華攝）

張宇人批通識科「嘥時間」

民建聯主席李慧琼希望改善行政立法關係，認為官員可以多到立法會與不同陣營議員溝通，交代及說明政策，廣納各板塊意見，甚至落區與市民直接溝通。李慧琼認為，以往官員不想出席立法會，是因為會遭受辱罵及攻擊，但在立法會新形勢下官員不需擔心。

經民聯立法會議員林健鋒表示，現時工商界及出口界受衝擊，於內地設廠的港商的出口數量萎縮，希望可以將部分出口改為內銷，亦希望《施政報告》可以回應大灣區發展及互認等政策。

自由黨主席張宇人認為，通識科不應是必修科，批評該科目對學生而言是「嘥時間」。他又建議學校於課室安裝閉路電視，讓沒有上課的學生可以重看課堂內容，亦令家長可以協助學生溫習，而學校管理層則「唔可以賴唔知道老師喺課室講乜嘢」。至於其他建制政黨提出租金管制，張宇人稱自由黨對此有保留，但可以研究針對板間房的租金管制。

自由黨黨魁鍾國斌表示，擔心「保就業」計劃完結後本港失業率會增加，稱現時許多企業要求員工長期放無薪假，不計算於失業率內，故此建議防疫抗疫基金加碼，以協助資助失業人士。他又建議可以「半開關」，容許國內、澳門等地來港人士可以免14日檢疫。

新民黨葉劉淑儀。（資料圖片／高仲明攝）

葉劉：放寬境外醫生來港執業是跨黨派共識

新民黨主席葉劉淑儀表示，放寬境外醫生來港執業是建制派的跨黨派共識。教育方面，葉劉淑儀認為新高中學制出現許多問題，如通識科沒有指定課本，亦對坊間教材沒有規管，教師專業操守、水平有待提高，而大專學位不斷膨脹，但經濟環境無法創造足夠職位予大專生就業。葉太又指，現時公務員體制膨脹，建議加開更多基層職位而非首長級職位，才能讓市民競逐。

麥美娟倡分拆運輸及房屋局

工聯會麥美娟表示，現時立法會運作更有效率，政府應珍惜這段時間提出果斷措施「破局」，指運輸及房屋局「兩邊工作都做得唔好」，建議分拆為發展及房屋局，負責處理房屋及土地供應，以及運輸及工務局，確保工程不會超支超時，以及在經濟不景時推出工程，創造就業機會。