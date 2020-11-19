政圈風聲｜建制研規範議員開會Dress code　T恤、短褲將成絕唱？

民主派議員上周宣布總辭後，建制派成為議會主角，一舉一動都備受關注。建制派早前已率先在議事規則委員會上動議修改《內務守則》，包括將立法會大會上傳召官員的議案排在議員無約束力議案之後，減低泛民提出傳召官員的機會。 建制派班長廖長江上周亦指，不會因為民主派總辭而改變原有修改《議事規則》的計劃。據悉，建制派核心近日除了密鑼緊鼓撰寫修改的詳細內容外，有議員更建議應趁機「食住上」，正醞釀進一步規範議員的行為及衣著，包括禁止議員穿著T恤、短褲等出席會議。至於如何執行，關鍵全繫於立法會主席梁君彥......

「長毛」穿T恤開會打破傳統

立法會《議事規則》第42(a)條現時訂明，「議員進出立法會會場，在衣飾及舉止上須保持莊重」，但未有明確要求議員衣飾的標準。翻查資料，在1995年晉身立法局的梁耀忠，率先創下了不穿西裝外套、只穿恤衫西褲出席會議的先河。及至2004年社民連「長毛」梁國雄當選議員後，因經常穿着印上哲古華拉的T恤開會，惹來時任立法會主席范徐麗泰不滿，認為他並非衣着莊重，不尊重議會。

范徐麗泰其後在第二屆立法會任期內，發出「不准穿圓領衫或T恤進行會議」的指引，規定若議員穿着無上領衣衫，將會被趕出議會，但其後在第三屆立法會任期內被廢除，議事規則委員會當時一致決定，議員只要衣着整齊乾淨出席會議便可。

「長毛」梁國雄往日開會時，經常以T恤、牛仔褲、波鞋進出會議廳。（資料圖片）

倡規管對主席稱呼、禁長期展示示威標語

有建制派近日倡議，應把握未來一年時間從數方面規範議員出席會議時的行為及衣著，例如在衣著上應禁止議員穿著非正裝開會，意味T恤、短褲、波鞋可能一律被禁。

此外，按議會傳統，立法會主席進入會議廳時，全體議員應站立並鞠躬，惟民主派近年已對主席「視若無睹」，有建制派提出應進一步規範；而稱呼立法會主席時，應統一以「主席」稱呼，以現任主席梁君彥為例，不能再以「梁議員」或其他暱稱代替。

針對部分民主派議員經常於會議期間，在座位前方展示示威標語或道具，建制派亦建議作出規管，規定議員只能在討論相關議題時才能展示示威物品，不能長時間放在座位前。

▼議員不時在會議廳座位展示標語▼

大部分建制同意規管 發指引與否再討論

據悉，有議員在今早（19日）建制派碰頭會上提出相關建議，在席的議員均無反對，大多數人都認同未來一年要把握機會處理相關事宜，為日後的議會做好準備。

至於執行上是否應參照前主席范徐麗泰的做法，向議員發出穿衣指引，有建制派中人認為可再作討論，但同時指由於《議事規則》已訂明議員在衣飾上須保持莊重，只是一直無嚴格執行，所以只要立法會主席「執正嚟做」，就可解決相關問題。

有資深建制派認為，所有議員都應尊重議會的莊嚴文化，今次只是「撥亂反正」，「就好像法官要戴假髮一樣，議員要尊重自己才能受人尊重」。

「長毛」於2017年曾穿上短褲開會，被主席梁君彥指其衣著不莊重，要求他離開「換返條褲」，而一向打扮時髦的建制派謝偉俊，亦曾以短褲進出會議廳。

建制派班長廖長江上周指，不會因為民主派總辭而改變原有修改《議事規則》的計劃。（資料圖片）

研改《議事規則》 議員被逐罰「停賽」勢推行

至於修改《議事規則》進度，有建制派透露，早前在議員被逐離場後應被罰「停賽」及「罰款」上，各人已有共識，相信是勢在必行。此外，據悉建制派更打算在點算法定人數上「有些改動」，但由於目前僅屬初步階段，需待成熟後才能向外公布。

民主黨主席胡志偉。（資料圖片/張浩維攝）

胡志偉喻立會「爛身爛世」：着件靚啲嘅衫有用？

民主黨主席胡志偉對建制派倡議不以為然，「佢想做乜咪做乜囉」，指建制派現時在議會已是接近「全莊」（全議會由建制組成），反問建制派是否應該花更多精力加強監察政府及反映民意。

胡志偉質疑，如果建制派只懂做小動作，根本上是放棄監察政府，強調立法會的意義在於監察政府施政，迫令政府回應民意，並比喻議會指「個人爛身爛世，着件靚啲嘅衫有用咩？」

被問到日後在議會上或者難再以標語等方式示威，胡志偉指，就算民主派未來重返議會，相信不管做甚麼事都有機會被DQ，所以無需擔心。