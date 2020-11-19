建制舉手通過紓緩交通擠塞議案　陳帆：全球大都市繁忙時段都塞車

立法會今日繼續昨日的大會，討論議程最後一項，由工聯會陸頌雄討論的「紓緩道路交通擠塞」無約束力議案。各建制派議員繼續就港鐵、屯門公路、泊車位不足等議題發言。 運輸及房屋局局長陳帆總結發言時明言，在昨天及今天在議會內感受到改變，「大家都是實事求是，理性、正面」，認為即使議員有意見與政府並不完全相同，亦有很多一致，強調大家都是以事論事。 陸頌雄的議案今日討論了不足1.5小時，連同昨日討論近兩小時，一共不足4小時，而且投票時無人要求記名投票，議員直接在席舉手，即告通過。

陳恒鑌提出的修正案獲得在席議員大多數舉手通過。（盧翊銘攝）

民建聯漁農界何俊賢發言時指，新界西的交通擠塞問題嚴重，但指荃灣利用天橋將行人道路與馬路分開，令市民交通上節省不少時間。

旅遊界議員姚思榮指，香港的樓價及租金攀升令大量人口遷往屯門、大埔等新界，但傳統工作仍停留在市區，造成吐露港公路及屯門公路等主幹道經常擠塞，問題擴展至附近地區。他又指，因為市民移居新界，有需要使用私家車，而私家車的增幅驚人，亦令擠塞情況加劇，認為政府需要在短、中、長期解決問題。

陸頌雄就陳恒鑌提出的修正案發言，指其修正案補充各種建議，有如「大補酒」，對於其建議表示認同。陸頌雄期望政府在收回西隧後推動「三隧分流」，亦希望政府研究有否可能提早收回大欖隧道，以減低屯門公路的負擔。他又指，同意政府推動單車徑友善政策，指工聯會早在18年前已有相關建議，而電動單車等相關法例的處理亦不應再拖。

泛民總辭後，只剩鄭松泰（圖）和陳沛然兩名非建制派議員。（盧翊銘攝）

陳帆稱以「一地多用」處理泊車位問題

陳帆就修正案發言時表示，各議員的意見相當有建設性，會開展相關研究。他指，完全同意交通政策要有前瞻性，會就發展局「2030+」的主幹道研究討論。

陳帆指，政府就創造容量、基建先行的看法與議員無差別。就泊車位的問題，他指是否及如何控制汽車的增長需要考慮、平衡，形容泊車位不足是相對性的問題，指本港每日的出行已有90%利用公共交通工具，但不少汽車周末其實並不出行，單從汽車的數目，不能反映私家車對交通運輸的影響。他指，「任何的公共交通系統，都不可能一天24小時讓所有人有位置坐、不擠塞」，又指全世界的大都市，在上下班繁忙時段都面對同樣的擠塞問題。

陳帆指，公共交通不同工具都有進行檢討，因為它們各有角色，為不同地區提供合適的服務，重要的是保持生態健康，望議員以同等態度應對同交通工具。他之後指政府打算以「一地多用」處理泊車位問題，自動泊車系統已進行招標，若順利2021年底可開始服務。

陳帆提到，高興不少議員對政府的政策認同，希望未來三隧分流再提交立法會時獲得支持。（盧翊銘攝）

無人要求記名投票 修正案及議案舉手直接通過

陳帆提到，高興不少議員對政府的政策認同，希望未來「三隧分流」再提交立法會時獲得支持，而電子道路收費、擠塞徵費仍在研究。

陳恒鑌提出的修正案獲得在席議員大多數舉手通過，陸頌雄感謝22位議員發言豐富了議案，促請局方在新形勢下不要守舊；之後陸頌雄的議案亦告通過，在早上9時開始延續的立法會，隨即在早上10時20分宣布休會。