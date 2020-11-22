王百羽李軒朗被捕　為何捐贈也可申領津貼？UMT亦捐贈其他參選人

元朗區議員王百羽、九龍城區議員李軒朗、公司「U Made This」（UMT）董事陳梓謙，今晨（22日）分別被警察拘捕，涉及原定今年舉行的立法會選舉開支申報問題，他們被指涉及串謀詐騙。 在過往選舉中，根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，選舉捐贈並不能得到政府資助。但由於今年情況特殊，原定的選舉被取消，政府將選舉捐贈連同其餘選舉相關開支一併發還，補償因選舉取消而招致的損失。因涉及公帑，一些較高額的捐贈，會容易引起「瓜田李下」的嫌疑，並更受關注。 翻查紀錄，涉及今次事件的UMT公司，在原定選舉中亦有捐贈予其他至少3名參選人士，不過涉及的數額較少。

今年「特殊情況」 選舉捐贈涉公帑補貼

根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，在選舉中的每名候選人必須向有關主管當局提交選舉申報書，列出該候選人在該項選舉中的選舉開支，及曾由該候選人或由他人代該候選人在與該項選舉有關連的情況下收取的所有選舉捐贈。在選舉捐贈方面，價值1,000元或以上的則需要在申報書中，列明該項捐贈的詳情。

在過去選舉中，選舉捐贈並不能成為政府發還開支的一部分，相關申報只能用於監察有沒有舞弊或非法行為，以及確保候選人選舉開支沒有超出上限，因此不涉公帑。另外，候選人需先取得5%或以上的有效選票，才可向政府申索資助；資助亦設上限，以每一有效得票15元、開支上限的一半、及選舉開支全額計算，取當中的金額最低者資助。

不過因應今年選舉延期，政制及內地事務局局長曾國衞在7月31日記者會上表示，候選人仍然需要提交選舉申報書，列出選舉開支和收取的選舉捐贈。但今次政府「從寬處理」申報開支，再沒有得票上的限制，申領門檻大為降低；政府亦全額退還選舉相關開支，並且會連同已作選舉用途的捐贈一併發還。亦因如此，政府變相就一些無償的「選舉捐贈」埋單，這可能產生眾多技術問題。

王百羽及李軒朗今年原定合組名單，參選超級區議會，選舉開支上限達到約760萬元，最終王百羽合共申報約489萬元選舉開支，冠絕所有參選人士。其中，450萬元開支是由創作公司UMT捐贈的「免費服務」市場價值。於開支細項上，包括形象設計27.5萬元、撰寫講稿25萬元、攝影25萬元等。UMT公司最大股東為學者沈旭暉創辦的「GLOS Company Limited」。

在今年特殊情況下，選舉捐贈可以涉及公帑補貼，而王百羽涉及的選舉捐贈數額又大，早前已引起建制派的關注及狙擊。

王百羽今晨被商業罪案調查科警員上門搜屋。（王百羽Facebook直播截圖）

另至少3人有獲捐贈 沈旭暉：街坊價2,500元

沈旭暉上月在facebook回應指，GLOs雖然投資UMT，但日常營運由創作總監打理，個人一向不參與子公司的具體業務。沈又表示，並不認識王百羽，指王是公司董事之一的創作總監的私人好友，這項目亦是創作總監爭取回來。經溝通後，該創作總監對此感到非常愧疚，並已即時辭職，公司也已任命新負責人。UMT完成手上項目之後亦會結束，而GLOs的子公司亦會嚴訂政策，日後不會再接受任何和香港選舉有關的項目。

沈旭暉同時表示，個人曾為支持的「眾多候選人」拍攝YouTube訪問片段，均通過UMT申報了街坊價2,500元，這是其一貫政策，但不會大規模提供無償服務。據媒體報道指，有收取相關服務捐贈的，包括參選港島區的民主黨許智峯、參選批發及零售界的元朗區議員張秀賢，以及競逐九龍西的潘焯鴻。