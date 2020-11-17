選舉開支｜建制派質疑有人混水摸魚　政制局：會比過往更嚴謹審核

《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》小組委員會今日（17日）在泛民缺席的情況下，完成條文審議，將會在本周的內務委員會上進行口頭匯報。由於政府將為參選人提供全數選舉開支補償，建制派繼續炮轟有人濫用今次的安排騙取公帑。民建聯何俊賢質疑，是次的選舉開支申報中有部分匪夷所思，當局應在法例中清楚列明準則避免濫用。 政制及內地事務局副秘書長陳潔玲回應指，選舉開支的定義沿用《立法會條例》，做法沒有改變，並強調是次押後選舉的情況特殊，選舉事務處會比過往更加嚴謹審核申報，有懷疑會毫不猶疑交予廉政公署調查。

政府押後原定今年9月舉行的立法會選舉，政府將為參選人提供全數選舉開支補償。（余俊亮攝/資料圖片）

根據《規例》第9條，在選舉中止日期之前未被決定提名屬無效的參選人，均有權從政府收取款額相等於申報選舉開支的款項。陳俊賢建議當局對此條條文作出修訂，但就自言政府不做亦只能無奈接受。

工聯會麥美娟表示，政府應到立法會向相關事務委員會，交代如何處理申報及監察，確保公帑用得其所，以免有人混水摸魚。

就上次的會議中，有議員問及政府有何準則及機制決定押後選舉，當局重申市民的健康及福祉是任何負責任政府的首要考慮，強調7月時社區大爆發風險大增，有可能拖垮本港公立醫院系統，構成極大公眾危機，押後選舉是一個艱難但必須的決定。