新冠肺炎│確診獲津貼惹爭議　梁卓偉促設準則　何君堯:唔係真啩？

食物及衞生局局長陳肇始今早透露，政府正擬鼓勵有需要市民參與檢測，不希望他們因為擔心生計問題，憂慮在確診後「手停口停」，所以初步打算向確診後又有需要人士發放一筆過5千元的津貼，不需要資產審查，將由勞工及福利局敲定細節後盡快公布。

「確診獲津貼」政策由勞工及福利局制定，陳肇始僅代為預告，而消息一出，在政圈及社會引起熱議。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，認同應體恤「手停口停」的市民，例如的士司機。但他認為，如果向有穩定月薪的市民發放津貼，則歪曲了津貼的原意，故認為發放津貼應設準則。 建制派何君堯在網上社交平台留言質疑「確診獲津貼」政策的真確性，稱「Fake News?照計唔係真啩？否則屎忽痕都可以攞到津貼喎！」

食物衞生局局長陳肇始表示，為鼓勵有需要市民參與檢測，政府初步打算向確診後又有需要人士發放一筆過5千元的津貼，而這是勞工及福利局政策，需待勞福局敲定細節後並公布。（資料圖片／歐嘉樂攝）

陳肇始今早被記者問到，是否只有強制檢測下的確診者，才可獲有關津貼。她回應指，一般在檢測後確診而又有需要的人士，可獲得津貼。至於是否有資產之類的資格審查，陳肇始說不需要，強調津貼是一次性。

被問到會否擔心津貼變相鼓勵了更多人確診，她回應指不會，因為要有與病毒相關的情況；至於可獲發津貼的範圍是否包括以前的確診者，陳肇始回應指，要待勞福局公布的細節生效日期後發生的情況，才會生效。

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如何界定發放津貼？ 梁卓偉：相信政府有智慧

梁卓偉出席另一場合時表示，政府在發放津貼方面，一定要做得精準。至於如何界定應否發放津貼，他指，相信政府有智慧處理。

社會及政圈對政府擬向確診者派發津貼同樣議論紛紛。前立法會議員朱凱廸在facebook個人專頁貼文，嘲諷地道：「世界首創，中招有錢收？」鄺俊宇亦留言質疑，指政府變相鼓勵市民中招：「邊個天才諗出嚟嘅政策。」