強制檢測確診者可獲$5000津貼　網現「$1000蚊收肺炎口水」帖文

【新冠肺炎／確診5000／肺炎津貼／津貼5000元】新冠肺炎疫情極速反彈，政府今日（22日）刊憲，強制曾到訪14間跳舞場所人士，周二（24日）或之前需參與檢測計劃。政府同時公布，將會為本地感染確診的市民提供5000元的一次性津貼，領款者毋須入息審查。 本地確診者可獲5000元津貼的安排，旋即在各大網上討論區引起熱議，大量網民直斥「政府以廢腦思維」抗疫，恐會變相鼓勵部份人故意做出高危行為，以便「搏染疫、攞津貼」，有網民更以「$1000蚊收肺炎口水」為題發文，諷刺發放肺炎津貼，直指「留返啲錢嚟做好防疫，或者獎勵醫護好過啦」。

政府刊憲要求特定人士在指定期間內接受檢測，如不遵從者即屬違法，可處第四級罰款（2.5萬元）及監禁6個月。（資料圖片）

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食物及衞生局局長陳肇始指，部分人士尤其是基層市民，對強制檢測卻步，怕確診後手停口停，故政府推出津貼，參加檢測的確診者可獲5000元，「畀一啲如果佢有需要，佢又係確診咗嘅人士」，勞福局敲定細節後會盡快公布。

向確診者發放津貼的安排惹來爭議，隨即成為社交網體及討論區的話題，多個討論區均有網民聲稱要以千元徵收確診者口水，部份更強調「非吸煙者優先」，其中連登討論區有人發文，表示「$1000肺炎口水唾液 患者30歲 命中率90%、$2000 肺炎口水唾液 患者65歲 命中率95%、$2500 肺炎口水唾液 患者85歲 命中率100%」，其他網民則回應指要開群組，務求更多人中招，可以多些人拿到津貼，更笑稱「面交，OK？」。

不少網民對政府向參加強制檢測確診者發放5000元津貼表示憤怒，恐怕變相鼓勵部份人士降低防疫意識。（資料圖片）

有網民則無限想像，指現時各國正努力開發新冠肺炎疫苗，但確診者獲派5000元的誘惑下，說不定會人開發出「新冠肺炎確診劑」，並以「含菌量低、無症狀、不傷身」作招徠，輕鬆賺一筆。

不少網民則對發放津貼表示憤怒，指恐怕變相鼓勵部份人士降低防疫意識，因「香港染疫死亡率低，病咗唔使錢醫，住醫院有得食有得瞓，仲有5000蚊拎，實在太好啦」。亦有網民憂慮確診津貼會令一些人故意多次進行強制檢測，阻礙真正有需要檢測人士的檢測速度，「防疫政策都要搞到好心做壞事，天才呀！」

事件引來網民熱烈討論，大部份都批評政府做法▼ ▼ ▼

向本地確診者派發5000元津貼的安排引來不少政界人士質疑▼ ▼ ▼

政府刊憲要求特定人士在指定期間內接受檢測，如不遵從者即屬違法，可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

（綜合）

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