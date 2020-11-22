01消息｜五千元確診津貼　擬針對本地個案　輸入個案「無份」

新冠肺炎第四波疫情襲港，政府今日（22日）公布，擬為確診市民發放一筆過五千元津貼。據知情政界人士透露，津貼只會發放予措施生效後的確診市民，不設入息和資產審查。惟津貼只涵蓋本地確診個案，輸入個案不獲津貼，包括確診的留學生或從內地返港港人。據悉，當局正研究是否連同無收入的本地確診者也一視同仁發放津貼，例如小、中學生，由於情況複雜，至今未有定案。

政府刊憲，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於本月24日或之前接受強制檢測。圖為Starlight dance club。（網上圖片）

確診留學生不獲津貼

食物及衞生局局長陳肇始今天宣布，將會為確診人士發放一筆過五千元津貼，有關具體細節留待由勞工及福利局公布。全城就「確診津貼」議論紛紛，不少政界人士擔心，有市民為了五千元而主動染疫，變相鼓勵市民減低防疫抗疫的警覺性。

知情人士指出，不少市民因擔心確診後需停工而不做檢測，故當局推出一筆過確診津貼，讓市民無需因擔心「手停口停」而不做檢測，這是計劃的大宗旨；又指現時本港至今約有五千人驗出確診，預料可見將來的新確診人數不會高出此數，若以五千人做基礎計算，每人發放5000元，總金額也不過2,500萬元，相對疫情進一步爆發帶來的社會和經濟成本，這2,500萬元只是小數目。消息人士解釋，「如果設入息審查，就要確診者遞交工作或入息證明，政府又要走一趟審查程序，時間會接得好長。」

消息指出，津貼只會發放予措施生效後確診的港人，不設入息和資產審查；津貼只涵蓋本地確診個案，輸入個案不獲津貼。換言之，由內地或外地入境接受檢測者，包括留學生等，若在入境時檢測出確診，不會獲發津貼。

陳肇始公布一系列防疫措施，包括初小學生停面授課堂14天，並針對的士司機、老人院職工及有病徵人士推強制檢測。（羅君豪攝）

由於政策原意是針對擔心「手停口停」的市民，據了解，當局正研究是否向本身無收入的本地確診者獲發津貼，例如小學生、中學生等。消息人士指出，若津貼不涵蓋無收入人士，變相也是要設申報程序，拉長審批時間，與不設資產審查的原意有矛盾。

另外，津貼是否涵蓋「中招群組」的周邊人士，例如曾到過14間指明跳舞場所的確診者的親密家屬，目前同樣未有定案。