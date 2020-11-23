區選一周年　議會監察促港府盡快就宣誓立法　褫奪泛民區議員資格

港府早前根據全國人大常委會決定，褫奪四名民主派立法會議員的資格，特首林鄭月娥表明，將就《基本法》第104條有關公職人員宣誓要求進行本地立法。 本屆區議員快上任滿一年，議會監察聯同KOL100今（23日）召開記者會，指過去一年區議會亂象不斷，更有區議員涉嫌違反《港區國安法》及宣誓時誓言，要求政府盡快建立有效機制，褫奪民主派區議員資格。

李梓敬稱，民主派區議員過去一年作出不少分裂國家或勾結外部勢力的行為，呼籲他們即時辭任區議員。（彭焯煒攝）

KOL100發起人、新民黨李梓敬表示，過去一年民主派區議員作出不少分裂國家或勾結外部勢力的行為，明顯不符合他們參選時作出擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明，認為既然民主派區議員不願意接受作為特區公職人員的基本政治倫理，就應該與立法會議員齊上齊落，即時辭任區議員。

他又特別點出兩名區議員，包括沙田第一城區議員黃文萱在辦公室內展示「光復香港，時代革命」的旗幟；另一沙田區議員趙柱幫在開會時使用貼有「光復香港，時代革命」貼紙的電腦工作，指兩人已涉嫌違反《港區國安法》。

民建聯觀塘區議員顏汶羽表示，區議員要宣誓是香港市民的期望，認為政府有責任檢視區議員有否違反上任後簽署的聲明書。他又特別提及觀塘區議員陳易舜日前涉嫌參與中文大學內涉及港獨的遊行，認為區議員無必要再測試港府及法律底線。

招文亮（左）批評，多名沙田區議員曾在區議會阻止食物及衞生局局長徐德義離開，涉嫌干犯非法禁錮罪行。（彭焯煒攝）

議會監察成員招文亮批評，本屆區議員質素低劣，其中多名沙田區議員曾在區議會會議上阻止食物及衞生局局長徐德義離開，涉嫌干犯非法禁錮罪行。他又提到，多個本屆區議會撥款受惠團體與民主派有聯繫，批評是「左手交右手」，嚴重濫用公帑。

議會監察召集人、民建聯副主席陳學鋒表示，正計劃搜集一系列本屆區議員涉嫌違法的證據，稍後會召開記者會，並計劃將證據交予警方調查。