專訪｜李梓敬組KOL顧問公司　投資逾百萬3個月回本　冀5年內上市

去年反修例風波，民主派文宣攻勢鋪天蓋地，成功搶佔輿論主導權，一味捱打的政府及建制派，驚覺網上宣傳跑輸幾條街。風波過後，建制派KOL如雨後春筍，其中新民黨李梓敬發起「KOL100」計劃，希望透過100名「種子KOL」拍片，狀大「藍營」勢力打輿論戰。 在網上人氣高企的李梓敬，原已報名參加立法會直選，惟選舉押後一年，李梓敬亦有新搞作，與另外兩名拍檔莫嘉傑（肥仔傑）及梁思韻花費逾百萬，合組KOL顧問公司「KOL2049」，以商業模式營運，冀聘請約10名KOL拍攝Youtube短片。李梓敬透露，公司在運作3個月後已近回本，目標是「5年內要上市」。

Youtube頻道定名「混醬」 短片不乏諷刺民主派

《港區國安法》6月底實施後，社會示威衝突畫面減少，一眾受惠於政治風波的建制KOL，亦深明不能只繼續在網上走「政治路線」，著手開拓其他範疇。有見及此，李梓敬在今年8月成立「KOL2049」，他稱不樂見社會上的政治爭拗，希望透過將政治議題「娛樂化」，以商業模式營運新公司。至於取名「2049」，他解釋是為了配合國家主席習近平提出的建國第一個百年奮鬥目標，當中提及在2020年就可以全面建成小康社會，故公司以「2049」為名表示支持。

「KOL2049」的Youtube頻道定名為「混醬」，至截稿前約有3.3萬人訂閱，現時已覓得兩名KOL Anita和Monper為頻道拍攝短片，李梓敬與兩名拍檔亦會參與其中。短片內容有別於3人的個人頻道，以娛樂為主，當中不乏諷刺民主派的遊戲，例如「黃人殺」、「誰是小黃人」等。

營運數月已回本 稱無收「維穩費」

在芸芸眾多的Youtube頻道中，「混醬」如何能突圍而出？李梓敬說，有不少觀眾表示希望可看到他們的日常一面，加上過去從未有建制政評人轉戰娛樂事業，今次希望「殺出一條血路」。他特別提到，根據Youtube數據，頻道觀眾中約34%是35歲以下青年，較其個人頻道的20%有顯著上升。

李梓敬指，公司現時的收入來源主要依靠Youtube分紅及廣告商贊助，亦有開設網店售賣國酒、健康食品等。他透露，「KOL2049」僅營運了數月，但七位數字的投資已將近回本，亦有投資者主動接觸他們，但強調至今謝絕任何捐款，亦無收「維穩費」。

擬推KOL訓練班發掘人才

面對不少黃營Youtuber在選舉時群起呼籲觀眾全投民主派，李梓敬說，不會要求公司藝人做同樣事情，但認為加入「KOL2049」的都是志同道合、持相同理念的人，「關鍵時刻相信他們會自發去做」。

談及未來大計，李梓敬希望頻道明年三月前能達成10萬訂閱，並計劃舉辦KOL訓練班發掘人選，他更雄心壯志說，希望「1年內有10個藝人，5年內要上市！」至於短期計劃，他們計劃發展「正常人生活圈」，蒐集一系列自由行友善商戶，讓恢復自由行後內地人來港有更多選擇。