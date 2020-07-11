讚李梓敬「KOL收入好過立法會議員」　葉劉：黨員不是為錢而從政

新民黨今日（11日）舉辦九周年黨慶酒會，不少政府官員包括特首林鄭月娥均出席酒會向新民黨祝賀，而環境局局長黃錦星及民政事務局局長徐英偉亦分別拍攝影片祝賀。 新民黨主席葉劉淑儀致辭時表示，新民黨即使於去年舉辦的區議會選舉遭受挫敗亦未有氣餒，而是繼續培養政治人才，以及開始重視以社交媒體接觸市民及發揮影響力。葉劉淑儀又稱讚年輕黨員努力經營社交媒體，指新黨員李梓敬現時的Youtube頻道已經超過20萬人訂閱，笑言李梓敬「做KOL收入好過立法會議員」，而由其他年輕黨員經營的另一個Youtube頻道亦有逾10萬人訂閱，「個個月收入拍得住區議員」，稱讚他們不是為錢而從政，而是為服務市民及為興趣。

新民黨今日舉辦九周年黨慶酒會，特首林鄭月娥亦有賞面出席。（新民黨Facebook專頁）

葉劉淑儀回顧新民黨過去9年的成績，指當初成立新民黨時「人丁單薄」，只得她一名立法會議員，後來有田北辰及容海恩加入，並於16年立法會選舉創造了得到三個立法會議席的紀錄，又形容新民黨的議會工作是「交足功課」，表決「好少甩拖」。葉劉又表示，會於來屆選舉劍指在港島區及新界東各取一個議席。

感謝林鄭「好畀面」每年出席黨慶

葉劉淑儀又感謝特區政府官員於政策上支持及配合，以及感謝中聯辦對新民黨的支持及指導，同時感謝特首林鄭月娥「好畀面」，指林鄭會出席每年新民黨的黨慶。

新民黨任副主席黎棟國則呼籲市民要萬眾一心地與疫情作戰，指希望盡快恢復正常社交活動。黎棟國又表示新民黨曾在疫情發生後到印尼採購口罩，亦只送不賣，希望能幫助到有需要的街坊。