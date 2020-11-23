懲教署追擊黃之鋒　追究「體罰鍾翰林」指控　學生動源證誤會致歉

前香港眾志秘書長黃之鋒昨日（11月22日）於社交網指控，現被扣押在壁屋懲教所的前「學生動源」召集人鍾翰林，在獄中被要求連續兩天做共超過四小時的步操作為體罰。懲教署同日回覆媒體查詢時否認指控。 懲教署今日（23日）再發稿澄清，且點名批評黃之鋒在沒有查證及核實消息來源的情況下，公然在其社交平台作出惡意指控，並公開有關懲教人員的樣貌及個人資料，「企圖以抹黑手法打擊所有執勤的懲教人員的信心及誠信」。懲教署表示，會嚴正處理事件，已轉交其他執法部門跟進。

懲教署表示，就一名公眾人士黃之鋒昨日在社交媒體，聲稱一名懲教人員在壁屋懲教所透過連續兩天共超過四小時的步操，體罰一名在囚人士的指控，署方得悉相關指控後，即時作出調查，證實其指控並非事實。

懲教署表示，他們會確保一個安全及穩妥的羈押環境，會以一視同仁的原則管理所有在囚人士，不會因其背景及種族而有所改變，又批評黃之鋒「在沒有查證及核實消息來源的情況下，公然在其社交平台作出惡意指控，並公開有關懲教人員的樣貌及個人資料，企圖以抹黑手法打擊所有執勤的懲教人員的信心及誠信。

聲明更特別提到，「該名公眾人士亦非首次在沒有提供任何實質的證據下攻擊相關懲教人員」。懲教署稱會嚴正處理事件，已轉交其他執法部門跟進。

最後，懲教署強調，懲教人員會堅毅不屈執行法例賦予的權力，確保懲教院所內的秩序和紀律，不會畏懼任何惡意指控及攻擊而有所退縮。

學生動源於今日（23日）下午發出澄清聲明，稱前學生動源成員何諾恆今早親自探訪鍾翰林「詢問昨天朋友所轉述的事情是否屬實」，鍾回應指昨日曾向友人轉述自己因早餐後步操近一小時，故引致胃痛。早餐後本應是約1小時自由時間，但當日懲教職員指示還押人士在自由時間內步操，當中包括十多位還押人士，並非只針對鍾一個。

鍾更指出上述事情只發生過一次，相信是與昨日探訪的朋友在溝通方面有誤解才引起誤會。

學生動源向眾傳媒道歉，並澄清事件。

前「學生動源」召集人鐘翰林。（資料圖片）

黃之鋒公開涉事人員樣貌

鐘翰林7月被控分裂國家、洗黑錢、串謀發布煽動性刊物等4罪，遭警方國安處人員拘捕，上月29日被押往西九龍裁判法院應訊，法庭拒絕其保釋，還押至明年1月再訊。

黃之鋒昨日在fb表示，有懲教人員向他透露，鍾翰林在壁屋懲教所遭無理體罰，在沒有提供原因的情況下，於昨日及今日被強行要求步操超過四小時，即使被體罰至胃痛，惟仍被要求繼續步操；又稱涉事者是曾涉於壁屋懲教所虐待在囚政治犯的懲教助理禤雅達，後者被指涉嫌在壁屋懲教所要求因政治運動入獄的囚犯，邊唱《願榮光歸香港》邊自摑。黃之鋒昨日再在社交網，公開禤雅達的樣貌。

懲教署昨晚回覆指，就個別社交媒體報道，一名懲教人員在壁屋懲教所體罰一名在囚人士，在昨日及今日安排該名在囚人士步操共超過4小時，署方指經初步瞭解後，證實並無此事，對於有個別公眾人士作出惡意指控，署方予以嚴厲譴責。另外，署方已展開內部調查， 如發現個別在囚人士對外發放假消息，定必嚴肅跟進。