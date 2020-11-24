林鄭月娥：將關閉不戴口罩室內處所　派樣本樽擴至郵局及港鐵站

特首林鄭月娥將於明天（25日）宣讀《施政報告》，她今天（24日）出席行政會議前見記者，明日發表《施政報告》一如既往沿用天藍色，冀為香港帶來希望。 疫情方面，林鄭指需要加強壓止工作，要求特定人士進行強制檢測，包括「跳舞群組」人士、安老院、的士司機等，強調此乃法定要求，如不接受檢測將被罰款。 她又宣布，政府將於121間郵政局設置樣本瓶收集機及各港鐵站，交還樣本瓶則維持在醫管局47間門診，另外最快本周末會增加5間社區檢測中心。 至於社交距離措施，林鄭表示，將關閉室內處所，涉及不戴口罩、有人群聚集的場所，政府下午會公布詳情。

批「跳舞群組」 將關閉有人群聚集、不戴罩處所



有關收緊社交距離，林鄭表示政府一直不敢放鬆太多，上一波疫情後期政府也沒有放得太寬，一直保持小心，今日面對更惡化的情況，更需即時收緊。她表示，除一些已公布的處所關閉，如派對房間、跳舞場所等之外，政府決定要更加收緊，集中關閉室內處所，尤其是涉及不戴口罩、有人群聚集、身體接觸的處所，主要針對消閒娛樂處所，今日內食衞局會發出指令。

她又批評，從網上近日流傳的片段可以看到，疫情期間仍有人不守規定，進行大量除口罩的活動，可能這一波疫情會很嚴重。【10:19】「安心出行」有需要時須強制使用

追蹤方面，林鄭指需要市民合作，安心出行應用程式現時推出後反應理想但可做得更好，稍後會為指定處所如餐廳等安排，不一定個個客人要使用，有需要時才會強制要求使用。

隨著另一波疫情發生，更多確診人士入院，但林鄭表示現時檢疫中心數量很足夠，迪士尼二期單位，有四千個，很快會落成；在亞博館的特設檢疫措施，有680個床位；醫管局隔離治療措施，有3,800個床位；明年1月將會有另外800個負氣壓病床投入使用。

她指，引述這些數字，希望市民稍為安心，政府會在抗疫同時一面增加硬件上的能力，政府不會認為疫情會完全消失，外國疫苗即使好消息，也遠遠未到大量生產應用，特區政府不會掉以輕心。個人防護物品也非常足夠，政府倉庫有3億個口罩之多。

121間郵局設置樣本瓶收集機



【10:10】林鄭表示，政府現時首要工作是遏止病毒擴散，而病毒檢測仍是關鍵，要做到需檢必檢及應檢盡檢，政府將盡快為3個群組進安排強制檢測，包括有病徵人士、安老院舍職工、的士司機，當局正加緊落實有關工作。

林鄭呼籲市民要嚴守規則，若不作強制檢測將要罰款2000元，政府亦會發放強制檢測令，若再違反則要再罰款25000元，及最多監禁6個月。

她又宣布，政府將於121間郵政局設置樣本瓶收集機，並計劃擴展至港鐵站，交還樣本瓶則維持在醫管局47間門診，另外最快本周末會增加5間社區檢測中心。林鄭說，現時香港可以做到每日10萬個檢測名額，她亦會指示創科局研究如何將檢測結果結合健康碼，方便日後通關。

林鄭表示，過去一周疫情惡化得非常快，由上周的7日共24宗急升至本周7日共188宗，當中以本地個案為主，更有不少源頭不明個案，顯示社區中有隱形傳播鏈。

林鄭說，跳舞群組共出現132個案，是至今最大的群組，政府已宣布所有去過21個跳舞處所的人士均需接受強制檢測。而去過首14個跳舞處所的人士交樣本瓶限期將於今日截止，並需於本月27日前交報告，她提到，現時已收到約500份報告，顯示受影響的人士不少。

附篇比主體內容更長



【09:51】林鄭月娥在食物及衛生局局長陳肇始陪同下見記者，她表示，一如既往本年《施政報告》會沿用天藍色作為封面，寓意為香港帶來更多希望，並如去年一樣有附篇，比主體內容還要長。

林鄭提到，施政報告原定在10月中發表，但公布前兩天她表示，因應今年疫情及社會動蕩，不少市民希望看到香港經濟前景，因此向中央提出一些注入新動力的措施，決定用多點時間與中央部委商量。

林鄭月娥。（高仲明攝）

她指，當時本身報告的附篇已印製完成，今次延遲施政報告不涉改印附篇，因此有一些施政報告的內容是新加入在主體報告中，附篇是沒有的。她提到，施政報告附篇由去年開始印製，圖文並茂說明政府政策，受到很多朋友歡迎，所以今年繼續，希望可對每個政策範疇情況全面交待、一目了然。

林鄭表示，過去3年政府提出逾700項新措施，當中95%已完成或按序進行，剩下的5%會加緊追趕進度，但有些政策政府是不能控制的，例如過去一年立法會的議事時間比較少，有很多時間用於拉布、點算法定人數，未來一年希望盡量爭取時間，多做工作。今年《施政報告》，會額外提出200項新措施。

林鄭指，現時公共財政緊絀，經過財政預算案派錢、三輪防疫抗疫基金後，政府已動用3,100億元公帑，預料會出現大型赤字，因此很多新措施都會透過改革、精簡、協同效應，希望在不增加耗用資源下提供更好服務。另外，她指施政報告內會有一些在北京、深圳中爭取到支持的措施。

不過林鄭承認，如不控制好疫情，相關工作難以開展，因為與內地、外地人流往來很難回復，本地很多活動也開展不了，因此防疫抗疫仍是現時政府的頭等大事。