限聚新措施一覽｜林鄭：關閉人群聚集室內處所　餐廳須裝安心出行

第四波新冠肺炎疫殺到，近日確診人數再創新高，特首林鄭月娥今（24日）出席行政會議前表示，政府將收緊社交距離措施，包括關閉涉及室內而不戴口罩、有人群聚集及身體接觸的消閒娛樂場所，食物及衞生局局長稍後將公布詳情。 在病毒檢測方面，為方便市民檢測，林鄭表示，除了現時醫管局47間普通科門診會繼續派發深喉唾液樣本樽，服務將擴展至全港121間郵局，並正與港鐵商討，將派樽服務擴展至主要港鐵站，但交還樣本則需到醫管局47間普通科門診及衛生署13間門診。 另外，政府現時已設立4間社區檢測中心，包括鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，林鄭透露，當局最快會在本周末增加多5間社區檢測中心，以應付市民需要。

要求餐廳裝「安心出行」 市民日後進出或必須使用

政府早前推出「安心出行」程式，協助市民記錄每日行程，林鄭形容反應理想，但認為可以做得更好，稍後食衞局局長將發出指令，要求一些指定處所，包括餐廳等裝設二維碼，相等於要為顧客量度體溫等防疫要求。

林鄭說，明白未必每位市民都會使用這程式，當局希望先鼓勵市民自願使用，但透露日後若有需要會要求進出指定處所的市民，必須使用「安心出行」程式，記錄曾經去過相關處所。林鄭強調，有關措施為保障市民健康，方便當局更易追蹤感染的個案。



被問到政府有無訂立指標，要求市民強制使用，林鄭月娥說，「安心出行」無論加甚麼要求，都屬自願，即使有些處所提供二維碼，必須市民「掃一掃」才能進入，但市民是否進場都屬自願，強調措施為保障市民健康，方便如有感染個案發生時當局更易追蹤。

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倉存近3億個口罩 預留足夠資金購買疫苗

林鄭在開場發言時表示，本港確診個案由上周24宗急增至過去一周的188宗，當中以本地個案為主，反映社會有隱形傳播鏈。她又指，「跳舞群組」共出現132個案，是疫情至今最多個案的群組，近日在網上傳播的影片和照片，令她感受到疫情下仍有人完全不守規矩，進行大量除下口罩、緊密接觸的活動，顯示這一波疫情似乎會相當嚴峻。

林鄭在回答提問時指，政府已預留足夠資金購買病毒疫苗，本港一方面已參與世衛牽頭的國際疫苗開發計劃，另一方面亦與部分研發疫苗的藥廠商討及簽訂協議，但基於保密原則暫未能公布詳情。



她又說，本港防疫物品非常足夠，市民不用擔心，在政府貨倉存有近3億個口罩，有需要可向有需要人士或團體派發。

▼11月16起收緊防疫措施▼