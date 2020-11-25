施政報告｜政府消息：內地投票未必趕及明年推　電子派票成熟先行

政府計劃修訂《選舉條例》讓居內地港人能在當地投票，趕及在明年立法會選舉實施，惟日前有消息指，近日港府對境外投票突「收油」，中央正在權衡得失。 特首林鄭月娥今日（25日）公布的《施政報告》中，提到政制及內地事務局將參考選管會上月提出的建議及社會意見，包括研究電子派票、內地投票及關愛隊等，稍後會提出修訂相關條例的草案，目標在2021年的立法會換屆選舉落實。 政府消息人士指，要趕及明年選舉實施，就需在明年初交上議會，因此有可能先推技術成熟的電子派票，目標是「成熟一項推一項」，意味內地投票未必趕及明年9月立法會選舉。

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擬修例設「關愛隊」



消息人士表示，就使用電子選民登記冊核實選民身份及發出選票，有關系統本用已展開招標程序，料月底會有結果，當局亦正以「兩條腿走路」的方式，同時進行電子派票的法律研究工作。相反，在內地設立票站則尚有大量細節需時研究，包括選舉條例、跨境執法等問題，故有可能為趕及在下年9月的選舉中推行，先處理電子派票的立法工作。

政府之前一直稱會先在功能組別試推電子派票，今次卻計畫一次過推行，消息人士解釋由於疫情令選舉押後，變相多了時間處理準備工作。



此外，政府今次亦會研究將俗稱「超級區議會」的區議會（第二）組別的選票，移到各區票站點算，取代原來的中央點票站以減少人群聚集。政府亦擬修例，讓70歲或以上長者、殘疾人士等設立「關愛隊」。

借鑒美國大選 無意推「郵寄投票」

至於郵寄選票，消息人士稱暫未有打算推行，借鑒剛過去的美國大選，郵寄選票易有延誤及遺失選票的情況，亦無法監察投票人是否按個人意願投票。