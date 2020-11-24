【請特首找數】政改無期皆因政府無承擔　林鄭至少可做的一件事…

盤古初開，林鄭月娥在其競選政綱中提到，明白市民，尤其是年輕人對普選的訴求，以及「一人一票」選舉對提升特首、特區政府認受程度以及立法會公信力的重要性。她承諾，將在任內盡最大努力，在人大「831」框架下營造有利推動政改的社會氣氛。雖然當時她無提出具體框架或時間表，並強調政改議題極具爭議，不能貿然行事，但社會對香港政制邁前仍抱有希望，惟時而世易，以香港現今的政治環境，政改仿佛比當年更遙遙無期，林鄭這筆「壞賬」不知會拖到何年何月。

林鄭在過去幾次施政報告都未提及政改。(高仲明攝)

上任初期，林鄭曾明示希望與泛民加強合作，甚至透露想招攬有泛民背景人士加入自己的班子，可說是主動釋出善意，亦一度令人對她那句「營造有利推動政改的社會氣氛」產生絲絲幻想。當然，其時她未有即時着手政改議題，是可以理解的，當時的大環境相對「政通人和」，她與泛民關係亦比較和諧，政府希望專注經濟民生，做出實際成績，盡快提升民望，營造良好氛圍，以創造比較寬鬆的政治空間，無可厚非。不過這不代表她可以無了期「拖數」。

眾所周知，往後的日子，林鄭給人的印象就是刻意對政改避而不談。她在一次出席立法會答問大會時，曾被問到，國家主席習近平在十九大提到要有序推進民主，如果港府未來仍未就政改進行諮詢，到2022年仍只能維持1200人的選委會選舉，質疑她是否已「打定輸數」。林鄭回應時只舊調重彈，她明白市民對一人一票落實普選有訴求，但推行普選不能罔顧現實，並非簡單地只要提出，「做得到就做」就可以。

林鄭月娥引回歸以來政府三次推動政改為例，當中只有一次成事，但兩次都為香港帶來動蕩，令社會難以聚焦改善經濟民生。她提到2014年的佔領運動主要源於對政改的不滿，認為市民清楚明白運動為社會帶來的創傷，不能貿然重啟政改，否則將會導致社會更加分化，是不負責任的做法，又指現時無空間在社會掀起更多麻煩。林鄭的回答，某程度上將大眾對政改的些微希望亦抹殺掉，亦令她在政改問題上「避事」的形象深深烙入普羅市民心目中。

林鄭月娥。（資料圖片）

在過去的反修例運動中，市民連串抗爭要求政府回應五大訴求，包括調查警暴、重啟政改落實雙普選。有人批評林鄭在施政報告完全沒有回應社會政治訴求，是失職失責，要求政府立即重啟政改，令香港可早日實行真正的民主雙普選。

直到去年十月林鄭月娥公布任內的第三份施政報告，大篇幅談及房屋、土地政策，卻完全未有回應五大民間訴求和重啟政改等政治問題。縱然如此，社會上對政改的呼聲仍然存在，甚至連建制派人士亦明言要重啟政改，讓年輕人恢復對「一國兩制」信心才可以解決的問題。

惟林鄭稱施政報告不是反修例事件的答案，「只係開始」，希望可以繼續和各界有更多互動。她又表示施政報告，雖未有提出政治上的方案，但當情況平靜後希望可以和社會各界對話，她將成立委員會檢討各種問題，為社會衝突找到出路。其實，要建立林鄭口中的「有利環境」，首要目標相信是減少社會撕裂，但以政府目前所做的「努力」，談何容易。

新冠肺炎疫情反覆，要勉強今屆政府「迎難而上」落實政改，基本是不可能的任務，但不代表林鄭可以「攞正牌」走數。她現在可以做的，至少是盡全力緩解住屋難等重大民生問題，緩解社會怨氣，並設法舒緩種種爭議為社會帶來的撕裂，以及修例風波帶來的民怨，進而修補港人與中央的關係。既然她揚言「會在任內盡最大努力，在『831』框架下營造有利推動政改的社會氛圍」，即使今屆政府未能推行政改，她亦應為屆政府鋪路，例如落手研究可行政改方案、進行咨詢，甚或作為與中央溝通的橋樑，為政改製造有利條件。