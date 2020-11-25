施政報告2020︱林鄭首次明言不搞政改：誰要負責，大家心知肚明

每年施政報告後的記者會，圍繞政改或《基本法》23條立法的問題幾乎必會出現，特首林鄭月娥之前的說法大多含糊其詞，僅稱會凝聚社會共識，不過她今日（25日）在記者會上一反常態，多次提到其任期餘下的一年多時間，三點目標分別是防疫抗疫、經濟恢復及房屋土地工作，首次斬釘截鐵表明沒有打算重新處理民主發展、政制發展議題。 對於本港的深層次矛盾，林鄭揚言自己已擔任公職40多年，能寫文章將問題一一列出，包括五點憲制問題、四點社會經濟問題，強調自己「是一個要去行動的行政長官」，未來一年多的時間，將每日為香港籌謀，破解深層次問題。

林鄭明言餘下一年多時間，三點目標分別是防疫抗疫、經濟恢復及房屋土地工作，沒有打算重新處理民主發展、政制發展的議題。（張浩維攝）

商業電台記者在施政報告記者會上，問及為何施政報告在政制發展方面「隻字不提」，又問到去年林鄭提出的獨立檢討委員會，至今是否仍然存在。

林鄭回應政制問題指，在未能正本清源，建立憲制秩序之前，相信很難推進政制發展，不點名批評民主派，指「誰人要負責，大家心知肚明」。她舉例2014年的佔中，加上立法會鬥爭下，才做不到此工作。她亦回應指，自己去年已表示在現今政治氣氛之下，想找人負責獨立檢討委員會亦找不到人，故沒有基礎推動此工作。

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揚言看清楚深層次問題 餘下任期做「行動的行政長官」

之後，林鄭突然「豪言」，說自己經過過去的磨練，已看清楚深層次問題，今日已可寫文章讓大家看。她之後列舉指，在憲制問題上，本港在憲制上仍抗拒「一國兩制」、對國家觀念不強、對《憲法》及《基本法》認識不深、受各方複雜的政治環境影響，同時亦面對外部勢力。

至於社會經濟層面，林鄭認為問題在於經濟不夠多元、市民難以分享經濟成果、房屋問題未解，與及財富兩極。她強調，自己作為特首，擔任了40多年公職，已很掌握這些問題，所以要解決此問題，「不是再找委員會拖一、兩年」，形容自己「是一個要去行動的行政長官」，她在未來一年多的時間會每日為香港籌謀，破解深層次問題。