施政報告2020｜十年長策房屋目標突達標　環團批發展密度「發水」

特首林鄭月娥今日（25日）公布新一份《施政報告》，突然提到政府已覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，預告可滿足《長遠房屋策略》中未來10年公營房屋單位的需求。 消息人士透露，長策目標「首次達標」，並強調當中「無水份」。不過，根據今日宣佈的公營房屋土地供應中，當中並未見有「新招」，不少更與去年「長策」提到的土地重疊，但較去年目標仍然尚欠2.9萬個單位，但今年卻突然達標。綠色和平資深項目主任連佩怡批評，政府不斷就發展密度「發水」，就似「夠唔夠數都係政府自己講」，又質疑交通能力能否承受。

新一份《施政報告》指，未來十年公營房屋供應量將首次達標。（資料圖片）

林鄭：房屋供應已初見成果

林鄭月娥於施政報告中預告，運房局年底即將發表的2020年《長策》目標中，未來10年需興建31.6萬伙公營房屋所需的330公頃土地，已全數成功覓得，是政府自2014年底首次公布《長策》目標後，首次表明「達標」。她亦透露，今年底公布的《長策》目標，未來10年（即2021/22至2030/31年），在公營房屋方面為約30.1萬個，林鄭月娥形容：「經過多年努力，房屋供應已經初見成果。」

土地供應未見「新招」 今年卻達標

《施政報告》指出，未來土地供應主要來自東涌填海、古洞北╱粉嶺北和洪水橋╱厦村等新發展區的農地和棕地、多幅改劃作公營房屋的用地、9幅分別位於啟德和安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋的用地、粉嶺高爾夫球場部分用地，以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地羣。

據悉，新增土地中，有35%來自新發展區，40%來自改劃政府土地，其餘則為房委會地盤及棕地，消息人士強調當中「無水份」。

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不過，對比運房局在去年發表的2019年的《長策》中，當時的未來公營房屋供應量（2020/21至2029/30年）目標同樣是30.1萬個，但預計只可建27.2萬個公營房屋單位，即當時仍欠2.9萬個單位才達標。

值得注意是，當時預測公營房屋的建屋土地，與林鄭今日宣布的用地相若，例如東涌新市鎮擴展、古洞北／粉嶺北等的新發展區，以及改劃現有用地。 而將9幅來自啟德、安達臣道石礦場的私樓地轉作公營房屋，亦是早在2018年6月份宣布的新房策之一。

政府檢視粉嶺高爾夫球場周邊的交通限制後，於不擴闊粉錦公路下，單位供應量可增加至9,000伙。（資料圖片）

粉嶺高球場由逾4,600伙增建至9,000伙

政府消息人士指，近日檢視粉嶺高爾夫球場周邊的交通限制後，於不擴闊粉錦公路下，推斷單位供應量可加碼至9,000伙，料政府於2023年收回土地後，2025年可展開基建工程，並於2029年入伙。

翻查資料，發展局在2019年2月已宣布局部發展32公頃粉嶺高球場作房屋用途，當時發展局局長黃偉綸曾指，預計可建逾4,600伙公營房屋。

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批評加大發展密度卻忽略規劃



綠色和平資深項目主任連佩怡批評，政府在不同地方增加發展密度，但卻忽略了規劃的重要性。她解釋，現時不少新發展區都位於新界北，但工作地點主要位處港島甚至南區，若政府加大發展密度，質疑交通能力能否承受。她形容，政府不斷就發展密度「發水」，「夠唔夠數都係政府自己講」。