施政報告｜林鄭：攬炒是反抗政權行為　逼使特首下台或違國安法

在施政報告前言，林鄭月娥提到「反抗政權行為」，並以此形容去年的反修例風波。她在記者會回應說，反抗政權行的英文說法是「anti-government」，即是反抗政府；她反問，去年的反修例事件，特別是「攬炒」主張，以及以此主張逼使行政長官下台，「這不是反抗政權行為是甚麼」，又指這些行為有機會觸犯國安法。

特首林鄭月娥今（２５日）發表《施政報告》，下午舉行記者會回應提問。（李澤彤攝）

特首林鄭月娥今（２５日）發表《施政報告》，下午舉行記者會回應提問。有記者向林鄭月娥問到，「字眼上的改變」，是否可預視到政府或者執法部門，會用更多港區國安法內的顛覆政權罪去對付異見人士。林鄭月娥回應指，此舉並非預設異見人士，只是以此告訴公眾知道過去一年發手過甚麼事，又指攬炒迫使行政長官下台的行為，有機會觸犯國安法，但一切還是要看證據。

林鄭指反修例事件成因很清楚，是因為「一國兩制」未準確落實，連帶2003年《基本法》23條立法、2012年反國教、2014年8.31決定後的佔中，以及2019年修例風暴，都是同一個脈絡，就是凡碰到中央就反對，甚至包括抗疫措施，例如內地疫苗。因此她說需要正本清源、撥亂反正。