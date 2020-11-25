施政報告｜為何無多謝港人？　林鄭：唔係常有一般市民喺我身邊

特首林鄭月娥今（25日）發表任內第四份《施政報告》，晚上出席《施政報告》論壇。林鄭表示，她在任內做的事都是向自己、港人和中央負責，絕無「賣港」，「如果有做到仲點敢坐喺度」。對於香港再出現移民潮，林鄭稱市民移民是個人決定，有人離開亦有人來港生活，若離開的港人日後見到香港的發展機會而回流，特區政府都非常歡迎。 被問到在《施政報告》結語多謝中央、家人和朋友，為何沒有多謝香港人？林鄭稱，「呢段係感性嘅說話，我係嗰段時間都無咩聽到香港人講嘢，因為我想出街都唔畀我出街，當你係咁困難嘅時間，一定係身邊嘅人先畀到你呢種支持，我唔係時常有一般香港市民係我身邊，所以無謂挑剔呢啲嘢啦。」

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對於《港區國安法》實施後，本港少了街頭暴力行為，被問到是否表面和假象，是否認同部分香港人對政府仍有不滿？林鄭表示，每個地區的公民對政府有意見屬正常，特別是香港經歷經濟收縮、疫情反彈以及她本人被攻擊抹黑，故她非常理解和明白市民有不滿。

被問到如何透過這份《施政報告》解決他們對政府和中央的不滿和不安，林鄭稱一份《施政報告》不能解決這麼多問題，強調要了解這些不安和焦慮源於甚麼。她指，若不安源於對「一國兩制」不理解，認為香港可以獨立、香港可以自決前途，這樣沒理由遷就他們，要告訴他們想法錯誤，需加強《憲法》、《基本法》的公眾教宣傳。如果不安是源自於房屋政策的問題，港府現在已經想辦法加建房屋。

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林鄭：目前不提政改不違反《基本法》 硬闖只會讓社會更撕裂

林鄭今日表示，去年經歷非常困難時期，但對她來說是磨練。被問到去年那個時間最困難，林鄭稱「成段時刻都困難」，「當你作為特區行政長官，你每晚唔知道喺邊個地鐵站畀人放火燒，你每晚唔知道警隊同事出更會唔會被丟汽油彈、你唔知道警察同事既家人會唔會被起底、小朋友上學會唔會被其他同學欺凌，作為特首是非常之難過。」她強調，一想到有別有用心的人想藉此破壞香港繁榮穩定，破壞香港與中央的關係，甚至危害國家安全，就更加不安和焦慮。

林鄭又提及，現時連國家安全都不能保障下，難談民主進程。她稱，《基本法》第45條中列明，最終要達至普選行政長官的目標，「最終」是很長的目標，即使現時未能達標，都不是違反《基本法》，強調若硬闖只會讓撕裂的社會更撕裂，令特區政府的施政更困難，無助於解決當前逼切的問題。