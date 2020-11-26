施政報告‧拆局｜歷來派糖最少　蔡子強：今年報告根本不在意民望

特首林鄭月娥昨日（25日）發表施政報告，由於早前以大額庫存應對新冠肺炎疫情，令赤字超過3,000億元，庫房財政緊絀，今年《施政報告》亦缺乏新的大手筆福利開支。 在正常的五年任期，第四份《施政報告》本應是拼民望、爭連任的關鍵性一役。不過，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強向《香港01》分析，林鄭這份《施政報告》根本不是為了爭取市民支持而寫。那麼，這份施政報告究竟是為何而寫？

兩粒糖：一助交通開支、一紓租金壓力

面對疫情持續，經濟下行，政府「保就業計劃」11月完結，市民開始擔心失業。《施政報告》確實有一些支援措施，例如交通津貼水平定為200元的措施延長至2021年6月30日，港鐵車費八折優惠延長至2021年3月，都能紓緩交通費負擔。此外在2021年中試行，為輪候公屋超過3年的合資格申請住戶提供現金津貼，相信亦可扶助劏房戶一把。

▼施政報告2020八大重點▼

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面對失業潮僅延長失業綜援 中產難受惠

然而，《施政報告》在面對山雨欲來的失業潮，並無新的大型支援措施，僅延長「失業綜援」。而且，「失業綜援」有資產審查，縱然放寬1倍，以4人家庭為例，不計物業、保險價值的資產亦不能超過17.6萬元。因此，非貧困戶、中產人士如擔憂未來數月失業，看到這份《施政報告》，或會覺得幫助不足。

庫房劇降令派糖大減是事實，但市民水深火熱渴望支援亦是事實，今年施政報告被指濟民措施不足。

▼林鄭月娥周二展示新施政報封面▼

蔡：《施政報告》鋪排大改 中央維度行先

蔡子強指出，看不到林鄭這份《施政報告》可令民意反彈，甚至《施政報告》本身也沒有挽回民意支持的用意。他分析，今年《施政報告》一改以往寫法，過去總是市民最關心的民生、經濟事項優先，今次欲是以政治行先，寫在《施政報告》開首的是國家關心的事，即維護國家主權，可見這份報告是面向中央。

蔡子強續指，市民最關注的是防疫和失業問題，但林鄭講完中央關心的事項之後，亦未談到有關具體措施，反而先大談抗疫成果。

▼議事廳眾生相▼

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至於經濟政策，《施政報告》的一大重點在於中央的惠港政策，但蔡子強形容為「好流」，認為所公布的惠港政策並不多人關心。他舉例說，「大灣區青年就業計劃」，是政府出錢資助本港也有業務的企業，在大灣區聘請本地大學畢業生，質疑當中的成效。而不少資助都是協助精英階層，例如資助創業等，難言令一般市民獲益，因此這些措施亦未必能爭取市民支持。

蔡子強直言，林鄭連任與否有一關鍵，就是中央的看法，而他認為，在中央眼中，林鄭民望高低非最重要，因此就形成了這份《施政報告》的格局，即優先處理中央緊張的事，才到市民關心的事，他形容這是一次施政報告很大的風氣轉變。