施政報告｜林鄭稱無泛民「滋擾」：行入立會應有呢種對待同尊重

特首林鄭月娥今天（25日）發表任內第四份《施政報告》，洋洋灑灑3.3萬字的《施政報告》，林鄭在立法會花了二小時宣讀，在民主派總辭後，整個宣讀過程非常暢順。林鄭在電視論壇上表示，今天宣讀《施政報告》不受任何滋擾，讓她感受到行政立法關係出現大突破和契機，又稱自己作為行政機關首長和特區首長，「行入立法會應受到呢種對待（不受滋擾）同尊重。」

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林鄭月娥指，去年宣讀《施政報告》時，有部分議員做了很多違反憲制功能的行為，不容特首宣讀《施政報告》，變相令議員無法履行議員聆聽《施政報告》的憲制責任，她又稱現在行政立法關係開始出現契機，將會主動提出多到立法會接受議員質詢。

她又提到《港區國安法》，指《基本法》二十三條立法和維護國安是香港的憲制責任，惟二十三條本地立法花了二十三年，四任特首也無法做到，加上經歷了去年暴力事件。她指去年外國勢力干預非常明顯，美國和西方天天干預本港事務，直指若中央不出手，中央也很難自圓其說。被問到香港出現移民潮，她稱香港很自由，港人可出也可入，到另一個地方發展也很正常，若移民的人發現到香港的好處，回流返港也很正常。

《施政報告》中，「大灣區」字眼出現了四十五次，政府施政被指偏重大灣區，與年輕人的期望不同。林鄭稱，經過一段長時間，全球經濟一體化，若要在自己的專業界別做到成績，不能只局限於成長地，一定要向外發展，故她希望香港年青人有香港情壞，同時也要有國際視野和國家觀念，反問：「有邊個經濟體比中國復甦得咁快？」因此香港需融入國家發展大局。她又稱不願對大灣區的年青人只是小部分，每次她到訪內地，也會與在內地創業和工作的香港年青人見面，形容這批年青人為數不少。

有指相對於零三年「沙士」的惠港政策，是次《施政報告》的惠港政策不夠立竿見影，林鄭指向中央爭取要有道，不能每樣政策也向中央支持，又指「立竿見影未必好」，反指惠港政策需長遠和有持續性，她回顧自由行當年的效果立竿見影，但「之後大家都見到立竿見影帶來的效果。」