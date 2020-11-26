新冠肺炎｜周六起增5檢測中心　私家醫生可強制懷疑個案檢測

本地新冠肺炎疫情急速惡化，食衛局局長陳肇始今日（26日）表示，將會由周六至下周一（28至30日）逐步開放5個社區檢測中心，分別位於荔景、屯門、粉嶺、坑口及油塘，令檢測中心數目增至9間。 她亦宣布，政府明日會刊登公告，賦權醫生由28日起至12月11日，要求在臨床判斷下懷疑感染新冠肺炎的病人進行強制檢測。食衛局早前已與相關的醫療界別團體介紹細節，陳肇始形容私家醫生的反應相當正面，會全面配合局方工作。

陳肇始（鄭子峰攝）

陳肇始於行政長官答問大會後見記者，公布額外5間檢測中心的位置。荔景社區會堂會於本月28日投入服務，屯門兆鱗社區會堂及粉嶺和興社區會堂則於29日開始，最後坑口社區會堂及油塘社區會堂會在30日投入服務。另外，設置於荃灣、西貢及大埔的流動採樣亭會繼續服務，本周六起121間郵局亦會開始派發共5000個採樣瓶。

陳肇始又表示，由於疫情持續嚴峻，呼籲市民若有不適或輕微徵狀，要盡快進行檢測。她指出，本地存在多條傳播鏈，如果市民懷疑自己曾與確診者接觸，亦需盡快做檢測，做到「早發現、早隔離、早治療」。

被問到檢測承辦商金域負責的個案假陽性，政府會否檢視有關承辦商，陳肇始回應指，當局一直與不同承辦商有緊密溝通，所有陽性個案的樣本都會由公共衛生化驗所作覆檢。

另外，特首林鄭月娥於會上提到，輸入海外醫生是一場沒有硝煙的仗，被問到是否準備好，陳肇始稱現時應聚焦處理疫情。