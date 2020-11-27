施政報告｜曾國衞會議廳「釣魚」　張建宗：可能經常出行太累

特首林鄭月娥周三在立法會發表《施政報告》，政制及內地事務局局長曾國衞在會議廳「釣魚」，又有建制派議員忙於買蟹。政務司司長張建宗今早（27日）出席電台節目時，承認情況不理想，但相信只是單一事件，認為曾國衞並非有意睡覺，指對方經常出行，睡着或因為太疲累所致。 節目中，有聽眾質疑政府趁民主派總辭，在立法會推出具爭議性政策，張建宗否認，強調政策是為了香港長遠利益而做。對於通識科改革後將加入更多認識國家、國家安全教育的內容，張建宗指，學生必須了解中國正在發生的事，但強調並非要討論個人思想，亦非討論意識形態或「洗腦」。

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林鄭月娥在立法會宣讀《施政報告》，長達兩小時，多名建制派立法會議員似乎難抵沉悶，上經民聯張華峰被拍攝到正在跟進購買大閘蟹，之後又看股票；在公眾席的行政會議成員李國章亦被拍到以平板電腦玩數獨。

今早張建宗出席電台節目期間，有聽眾致電指，當特首發表《施政報告》時有建制派議員表現不尊重，張建宗形容有關情況不令人滿意。之後節目主持追問曾國衞打瞌睡一事，張建宗回應指，認為他並非有意，料只是因工作太疲累所致。

通識科增國家內容 張建宗：並非洗腦

政府昨公布大規模改革通識科，張建宗在節目上指，政府改革通識科後仍會保留批判思考的目標，會擴闊學生知識領域，尤其是認識國家和香港歷史方面，亦包括認識憲法、《基本法》和國家安全教育。

被問到是否要教授國家主席習近平思想，張建宗說，學生必須了解中國正在發生的事，稱並非要討論個人思想，亦不是討論意識形態或「洗腦」，強調是要認識事實和國家。

▼施政報告2020八大重點▼

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有節目聽眾致電談及立法會選舉被押後，質疑當局有意趁立法會缺少民主派情況下，推行具爭議性措施。張建宗回應稱，有很多立法會議員要求擴大兩元長者乘車優惠，政府提出擴大至60歲長者，並嘗試在下個財政年度落實，而這些政策有人反對，亦有人贊成，任何政策都可以具爭議性。他強調，政府並非利用立法會沒有泛民代表的情況推行具爭議性的政策，強調是為了香港長遠利益而做。