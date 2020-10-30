僅派副秘書長出席立會委員會　陸頌雄批曾國衞「為官避事平生恥」

鑑於新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布押後立法會換屆選舉一年，立法會《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》小組委員會今（30日）舉行首次會議，民主派建議將審議期限延展至12月2日的立法會會議。

在會上，建制及泛民主派議員均對政制及事務局局長曾國衞未有親自出席會議表示不滿，認為押後選舉是重大事宜及牽涉政治判斷，應由問責官員親自解釋。

工聯會陸頌雄批評曾國衞「為官避事平生恥」；教育界議員葉建源表示，押後選舉涉及政治判斷，質疑政制及內地事務局副秘書長陳潔玲是否能代表局方。陳潔玲回應時強調，局方有自由度選擇代表出席會議。