僅派副秘書長出席立會委員會　陸頌雄批曾國衞「為官避事平生恥」

撰文：彭焯煒
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鑑於新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布押後立法會換屆選舉一年，立法會《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》小組委員會今（30日）舉行首次會議，民主派建議將審議期限延展至12月2日的立法會會議。
在會上，建制及泛民主派議員均對政制及事務局局長曾國衞未有親自出席會議表示不滿，認為押後選舉是重大事宜及牽涉政治判斷，應由問責官員親自解釋。
工聯會陸頌雄批評曾國衞「為官避事平生恥」；教育界議員葉建源表示，押後選舉涉及政治判斷，質疑政制及內地事務局副秘書長陳潔玲是否能代表局方。陳潔玲回應時強調，局方有自由度選擇代表出席會議。
建制及泛民主派議員均對政制及事務局局長曾國衞未有親自出席會議表示不滿，認為押後選舉是重大事宜及牽涉政治判斷，應由問責官員親自解釋。
立法會《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》小組委員會由民建聯張國鈞及工聯會陸頌雄分別當選正副主席。
葉劉撐副秘書長級別不低
代表局方出席會議的陳潔玲作開場發言時聲音顫抖，被民主黨黃碧雲質疑對方是因局長及副局長均沒有出席而緊張，質疑會議涉及重要議題，為何不是由問責官員親臨解釋。陳潔玲回應稱局方有自由度選擇代表出席會議，新民黨葉劉淑儀發言時力撐副秘書長級別不低，「講多幾次把聲就唔會震」。
教育界葉建源表示，押後選舉涉及政治判斷，質疑陳潔玲是否能代表局方；工聯會陸頌雄亦批評局長曾國衞「為官避事平生恥」。