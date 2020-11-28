通識科｜林鄭稱改革非因北京施壓　否認通識科變政治犧牲品

行政長官林鄭月娥今早（28日）接受電台訪問時，認為通識科的改革並非政治凌駕專業，由始至終都相信是專業領航，她又認為香港社會出現的問題，並非簡單地因個別科目引起。另外，林鄭接受電視台專訪時透露，改革通識教育方案並非因為北京壓力，強調科目本身存在不少問題。

林鄭月娥出席港台節目《星期六問責》時表示，通識科推行至今已有10年，基礎是要令到學生明辨是非，擁有擴展知識的基礎，包括了解歷史背景，即香港是中國不可分割的一部分，基本法源於憲法及一國兩制等。

特首林鄭月娥在施政報告中提及改革通識科。

對於通識改革後會否保留「批判性思考」的學習目標，她直言不記得通識是要培養「批判性思考」，認為這是一個通識異化的情況，將通識變成什麼都要反對，從擴展知識基礎，變成辯論時事的場地，學生容易受到「指導性意見」影響。她又強調，通識科改革不代表容不下國家的負面批判。她說不是每件事反對才具批判性，並非接受政府及《基本法》說法就不夠批判。

對於外界有聲音指，政府視通識科目為政治的代罪羔羊和犧牲品，她直言不認同說法，指除了建制團體，也有其他教育團體覺得通識科需要調整，不能將通識課議題二元化為政治立場的表達，亦絕不是政治凌駕專業，由始至終都是專業領航。

另外，林鄭月娥接受電視台專訪時透露，改革通識教育方案並非源於北京施壓，強調科目本身存在不少問題。而對於有關方案提早在施政報告中公布，是因但傳媒提早披露了有關資訊，為免引起社會遄測因此提早在施政報告公布。她認為有關改革應在下個學年落實，不認為會激化退學及移民潮。

林鄭月娥：「如果可以處理到課程、教科書，或重新培訓，我覺得越早（推行）越好，因為我們看到這科真的有點問題。我看不到學習這些內容為何會令他們如此擔心，反而如果有人認真地看看，曾經一些所謂通識的，不是教科書，因今年未有教科書，即一些教材，你才真的要擔心。」