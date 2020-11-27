通識科｜羅范質疑取消IES及改革　對培養學生自行有何效用

政府公布將會改革DSE通識科，除了改名、轉為只區分「合格」、「不合格」，另亦會取消獨立專題探究（IES）等。曾任教育統籌局局長、有份推動通識教育的行政會議成員羅范椒芬，雖指未有細節暫不評論改革，惟她認為IES有助大學教育，促政府解釋取消IES後如何激發學生自學，以及科目改革對培養學生自我學習和解難有何幫助。 教育局楊潤雄今日（27日）在電台節目隔空回應，指自學能力不只出自通識科，又稱學生赴內地考察亦有助自學。

本港2009年新高中課程以來，通識科一直是中學文憑試核心科目之一，惟近年屢被部分建制派批評通識科令學生「政治化」。行政長官林鄭月娥在周三（25日）公布新一份《施政報告》時，形容高中通識科已被「異化」，需要改革。教育局局長楊潤雄在昨日（26日）宣布，通識科將會改名，轉為「合格」及「不合格」，並取消獨立專題探究（IES）等。

曾任教育統籌局局長，有份推動通識教育的行政會議成員羅范椒芬，認為政府需要解釋改革通識科後，如何有效培養學生自我學習和解難。（資料圖片／羅君豪攝）

曾任教育統籌局局長，有份推動通識教育的行政會議成員羅范椒芬，昨日就事件回應《信報》時表示，在未有細節前難評論是次改革，惟認為政府需要解釋改革後如何有效培養學生自我學習和解難。

教育局亦以減輕師生負擔為由，透露會取消通識科內的獨立專題探究（IES）。羅范椒芬認為，專題探究對高中生準備接受大學教育有非常重要作用，而同類自我學習模式在外國流行和受重視，質疑取消IES後，有何方法可激發學生自學及學習興趣，促教育局多向社會解說。

楊潤雄：自學能力重要 但非只出自通識科

楊潤雄今日出席港台節目《千禧年代》時表示，同意自學能力是重要，但並非只出自通識科，很多科目亦可體現出自學能力及多角度思考。他認為，既然學校課程檢討專責小組亦覺得獨立專題探究非一定要做的項目，「我哋就行多步，唔需要一定喺通識科做」。他又指，學生赴內地的考察亦須完成專題報告等，考察的精神及方法亦可幫助學生學習自學能力。