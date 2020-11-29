未成年被捕者認錯從輕處理　林鄭：鄧炳強表面硬朗實質「心很軟」

特首林鄭月娥上周三（25日）發表新一份《施政報告》，大規模改革高中通識科，包括只分合格或不合格，學生亦須北京考察。林鄭今（29日）出席電視節目時表示，自通識科推出後，外界爭議不斷，有家長擔心教科書的題目和內容偏離客觀持平，這次改革是回應社會關懷青年的意見。 林鄭又指，教育制度改革屬香港內部事務，與中央無關，並沒有接獲中央任何命令。林鄭強調，通識科日後可討論事，但如要討論「違法達義」，應該向學生講解法律基礎和守法意識。

林鄭指，教育制度改革屬香港內部事務，與中央無關，並沒有接獲中央任何指示。（資料圖片）

內地考察非為尋找反政府學生

政府計劃將內地考察納入通識課程，被問到部分學生若曾參與反修例活動，按課程到內地考察時會否被捕。林鄭稱，不會出現有關情況，強調到內地考察是幫助學生增加對《基本法》、《憲法》的了解，並非要尋找曾反對政府的學生。林鄭認為，若被通輯的學生，相信都難以被安排進入內地。

指鄧炳強、李家超「心很軟」

對於林鄭在《施政報告》提及，警方願意視乎情況，向修例風波中18歲以下、有悔意、不涉及嚴重罪行的被捕人，採取讓其改過自新的措施，以警司警誡或簽保守行為處理。林鄭稱有關措施不是新東西，又指大家以為警務處處鄧炳強和保安局局長李家超是硬朗的大男人，但其實「心很軟」，他們希望年輕人可改過自身，不留案底。林鄭強調，此舉要告訴學生、家長和校長知道，「我哋好關心佢哋」。

▼施政報告2020八大重點▼

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林鄭又指，教師質素非常重要，政府作為教師註冊機關，一定會嚴肅跟進教師失德的問題。（資料圖片）

林鄭：公職人員初步包括公營機構

林鄭又指，教師質素非常重要，政府作為教師註冊機關，一定會嚴肅跟進教師失德的問題。至於公職人員宣誓是否涵蓋教師，林鄭稱，初步包括一些公營機構，或由政府賦權的監管機構，但強調相關範圍需要時間釐清。

再被問及教師是否屬於有別界別？林鄭稱，老師亦有分公務員老師、資助機構老師或經政府註冊可的私立教師，不想就此零碎回應。