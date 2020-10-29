專訪︳袁彌昌容海恩女兒懂不懂黃色？政治家庭有分歧亦有共識

早前政圈有傳中聯辦要求建制派集中「改革」本港教育、司法和社福界的「三座大山」；近期港府教育局亦動作不少，先後祭出刪去文憑試考題、宣道小學教師除牌等行動，本來與政治難以分割的教育，未來明顯將更受影響。 兩位女兒年紀尚幼，對袁彌昌、容海恩一家來說，教育有着最切身的影響。事實上，兩人對女兒應何時接觸政治的看法大有不同，袁彌昌認為當前局勢下，應早一點向女兒教授政治，而容海恩則認為留待高中才教，強調政治並非生活的全部。不過兩人有一共識，讓女兒成長時自由選擇自己的政治取態，最重要多接觸多元事物，底線是非暴力。 媽媽容海恩曾在節目中指，女兒「千祈唔好識黃色」，到底小娃娃是否認識黃色？《香港01》當面問了只有一歲多的大女兒袁昌蔚。

讓女兒先接觸多元事物 自由選擇政治立場

對於自己的女兒，容海恩曾在訪問中講過，「千祈唔好識黃色就得喇」，她事後曾解釋，當時意指過激、暴力的行為。再談及事件，容海恩指，他們剛開始為人父母，「我們自己都要學習」，而家庭成員本身較政治化，估計女兒在政治方面會較早熟，強調作為家長，應告訴小孩價值觀的基準，「人生價值觀要向善的，不要用暴力，見到有不對的亦應該先看，不要一出口就是傷人的，我認為這是重要的。」她解釋，曾見到不少青年人在街上胡亂罵人、講粗口，不希望小孩將來變成那樣。

袁彌昌認為一些較複雜的政治概念，例如用暴力達到政治目的、違法達義、「攬炒」等，除了具爭議性，本身亦很難理解，質疑年紀較小的人是否理解。但認為教人不要使用暴力一定無錯。

那麼，在政治立場上，他們對女兒又有否甚麼要求？容海恩指，女兒年紀尚小，希望她先接觸不同的事物，指自己的父母亦是如此教她。袁彌昌補充指，女兒可自由選擇的同時，前題是知道有甚麼選擇才行。他提到，很不喜歡所謂「信念」，認為人有自己的信念本身沒問題，但不應將自己的信念強加別人，又指香港現時太多單純的政治意識形態、身份政治表態，批評當中不少沒有太多內涵。

至於女兒是否認識黃色？只有一歲多些的袁昌蔚親身示範。她一邊玩顏色筆，一邊被容海恩問到每枝筆的顏色是甚麼時，順利讀出黃色、藍色、粉紅色、黑色等每枝筆的顏色，不過每色只讀一次。容海恩之後亦向記者笑言，別說我的女兒不懂黃色了！

政治教育時機大不同 容認為年紀小不適合 丈夫反指應及早授理論

去年反修例事件有不少被捕的參與者年齡不足18歲，社會有聲音質疑他們是否真的懂得政治，建制派更經常批評這代表香港教育出問題。

對於何時應該開始教女兒政治，容海恩一邊想，一邊望望身旁的袁彌昌，笑言這邊有政治老師在大學教（因袁在香港大學教授政治）。她表示，認為中五、中六「開始講一些」較合適，認為年紀太小未必合適，應先了解更多其他事情，「社會運動及政治不是我們生活的全部，我們要有其他生活技能、在社會工作、發掘自己興趣、潛能等。」對容海恩而言，政治的教育，不過是其中一個學科的小單元。

不過，作為政治導師的袁彌昌卻認為應該更早學習政治。「我想香港現在的情況，可能政治方面要早一點教他們。其實即使大學一、二年級學的都是「乜乜主義」之類的意識形態事情，有這打了底，才更好再在此之上，作出自己的判斷。」

教育加入國家元素 容認為順理成章 袁反對敵我矛盾式做法

港府近期大力推廣與國家意識相關的教育，教育局局長楊潤雄明言，正準備「國家安全」教材及課程大綱，容海恩認為這是順理成章。她指，自己由幼稚園到中學都在香港唸書，認為香港一直以來都在國民教育意識方面較弱，很少提及內地的事項及發展，過去20年有「空白位」，故現時有所加強亦是順理成章。「希望填補這個空間，有家有國，有國有家，希望自己的小孩認為自己是有國家的小孩，我們有國家的扶持。」

袁彌昌則認為，全世界每個國家都對教育有自己的理想、理念，但在政府的層面，一定有其Agenda（議程，類似政治目的）存在。他認為香港的教育政策之前本已「亂曬龍」，故現在要將國家或港府的Agenda放回去，某程度上無可厚非。不過他強調，不希望見到敵我矛盾式的做法，「例如以前見到你所有人都信某件事，現在我刻意說一些你一定不喜歡的事，那樣沒意思。」反之，教育在潛而默化的作用上更為重要。