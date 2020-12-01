限聚令︱林鄭月娥：新設熱線舉報遊艇違限聚令出海　水警跟進調查

特首林鄭月娥上周發表施政報告，適逢新冠肺炎疫情第四波爆發，政府昨日公布多項收緊防疫措施，包括二人限聚、關閉11類處所，又預告會提高違反限聚令罰款。 林鄭今日（12月1日）出席行政會議前見記者，她指未來兩周非常關鍵，呼籲市民如非必要，應留在家中，又指政府已設立舉報熱線，林鄭呼籲如懷疑有人違反限聚令，例如遊艇聚會，可向政府舉報，水警會跟進調查。

拒傷防賄條例 林鄭：特首非「無王管」

【10:15】林鄭日前接受訪問時表明任不會修訂《防止賄賂條例》，被問到中央是否有機制處理，特首會否「無王管」，林鄭稱肯定不是，很多法律行政長官均適用，普通法的公職人員亦包括特首在內。她重申，條例涉及特首複雜的憲制地位，在剩下的1年多任期中非合適時間；中央若見到特首有不妥當行為亦會採取行動，但自己不能代中央回答會以何形式。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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提高限聚令罰款研究中

【10:05】有記者問到，為何只針對遊艇上違反限聚令的行為設熱線，質疑市民舉報之時人群已經聚集，熱線是否有成效。

林鄭指，熱線是針對於海上的懷疑違規行為，但不等於不會跟進其他的違規行為，若市民發現有配戴手帶的人士在街上行走，或有大量群組聚集等，都可透過上述的3個方法舉報。她又笑稱，沒有發生的行為當局不可能預見，但已要求同事監察網上是否遊艇派對相關的廣告。至於違反限聚令的罰款會增加多少，她表示正在研究中，又強調時常都會加強執法。

籲長者留在家中勿聚會

【0950】林鄭月娥指，新一波疫情非常關鍵，每名市民都要嚴守紀律，如非必要都留在家中，特別長者，家中亦不要辦聚會。政府新增舉報熱線，如市民發現有群組聚集出海，水警會跟進。

她提到，需接受強制檢測人士需要盡快接受檢測，包括安老院、殘疾人士院舍員工，而確診者的緊密接觸者，需進入政府檢疫中心接受檢疫。

林鄭強調要全民參與，有信心日後可恢復經濟、社交活動，有基礎作跨境人員往來，重申抗疫是頭等大事。

林鄭月娥出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

有關《施政報告》後續，林鄭表示兩個措施獲得即極進，其一是金融互聯互通，11月27日港交所已發公告，與上海交易所達成協議，未有盈利的生物科技公司在港上市的政策，相信一個月內可以落實。

其二是大灣區內港資醫療機構可使用在港註冊的藥及醫療設備，近日中央8個部委已發出文件，特區政府會盡快聯絡試點單位，即港大深圳醫院，待廣東省政府審批即可。