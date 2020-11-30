施政報告︱林鄭月娥：沒花時間與丈夫交談　對修例風波不感愧疚

特首林鄭月娥上周發表施政報告。她周日（11月29日）接受傳媒訪問時提到，香港於去年經歷修例風波後再受到新冠病毒疫情打擊，實屬不幸。 被問到對於鬧出修例風波有否感到愧疚，林鄭月娥直言沒有，至今認為修訂《逃犯條例》是正確的事，更稱現時已回到過去的自己，恢復了自信和決心。不過她承認，在修例一事上可以做得再「優雅」一點。 此外，林鄭提到自己是一名「工作狂」，現時生活只有工作，更揚言與丈夫林兆波在家中也很少交談。

▼林鄭月娥與丈夫林兆波▼

稱「自信已回來」：隨你們如何攻擊我

《南華早報》昨晚（29日）起陸續刊出林鄭的訪問。林鄭表示，仍然相信當日修訂《逃犯條例》是正確的事，對引發修例風波「不感到內疚」，反問：「我做錯甚麼？我出於良好的原因而提出一項法案。」她只承認，可以用更「優雅的方式」（polished and refined manner）處理，她和其團隊未能就修例充分表達和解釋，令人有藉口（pretext）行動。

林鄭提到，修例風波爆發後有一段時間，社會上很多人都認為政府做得不對，「很多人，甚至朋友和身邊的同事都在施加壓力，要我做一些我認為不正確的事」。所謂「不正確」的事，林鄭舉例指包括調查警察，她至今都不認為是對的。她承認，當時面對這種巨大的壓力狀況，無可避免會失去信心，但這種自信已回來了：「隨他們如何人身攻擊和恫嚇我、我的家人，現時我可以說，我又做回以前的自己。」

林鄭又罕有談及個人生活，指自己沒有消閒娛樂：「我除了工作外，沒有其他活動，甚至沒花時間與丈夫（林兆波）聊天，這就是工作狂的生活。我把每一分鐘時間都花在工作上，香港有很多工作要處理。」她強調，家人完全支持其工作。她又稱，工作也可帶來很多樂趣，但未必是大政策，而是一些細微的政策，如幫助罕見病病人得到藥物、助基層學生得到電腦等。

林鄭月娥表示，對於任內鬧出修例風波不感愧疚。（資料圖片）

現金出糧 錢就存放在禮賓府的……

近日林鄭接受其他傳媒訪問時，提到受美國制裁後沒有銀行戶口，政府都是以現金向她發薪，引起網民熱議。林鄭在訪問中解釋更多詳情，指現金都是放在禮賓府上層的抽屜中，她表示雖然行政長官薪金不少（按：月薪約40萬元），但由於她沒有太多機會花錢，所以只會用一小部分的薪金，其餘都存放在庫房中，適當時候才取回，承認那的確是相當大量的現金（quite a chunk of cash）。

有關新冠肺炎疫情，林鄭認為疫情仍在全球肆虐，疫苗未大規模生產和應用，要「清零」確實非常困難甚至不可能，但認為政府已很努力，盡量壓低確診數字。她認為除非完全不准外人進入，否則不可能避免確診個案出現，但完全封關又不現實。她表示，正打算加強某些防疫法例上的規管，以及一些強制措施，例如違限聚令罰款2000元可能效用不夠。