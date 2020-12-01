公務員宣誓︱聶德權：公務員拒簽聲明　令人質疑是否適合留在團隊

《施政報告》提出公務員新安排宣誓，公務員事務局局長聶德權日前指，政府已決定安排全體公務員一次過進行宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區。聶德權今日（12月1日）出席港台節目時提到，宣誓是基本責任，被問到現職公務員如拒絕簽署會否被解僱，他稱仍在研究，但的確「不少人會質疑」該人是否仍適合留在團隊中。 他又估計，新冠肺炎第四波疫情下，公務員在家工作，總體上有五至六成員工仍須在寫字樓工作。

聶德權。（資料圖片/鄭子峰攝）

聶德權指，公務員是特區政治體制組成部分之一，落實好「一國兩制」是其責任，擁護《基本法》就是落實好「一國兩制」方針，這是公務員的使命，宣誓或聲明只是將一貫責任具體表明，是理所當然。他指，對今年7月1日後入職的公務員，這已成為聘任條件，超過2,900名同事已簽署；現職公務員方面，經過內部研究決定一次過實施，大部分人用簽署聲明形式完成。

至於如有現職公務員拒絕簽署會有何影響，聶德權指，擁護《基本法》是一貫責任要求，如他們不簽，政府會了解清楚原因，是否對這些基本要求本身有質疑，或會令人懷疑該人是否願意承擔該責任要求，對升遷會有影響，具體細節仍在確認、與律政司商討中，有具體決定後會有公布。至於會否直接解僱，聶德權未有正面回應，但重申擁護《基本法》、效忠特區是公務員基本要求條件，如拒絕簽署是否仍適合留在公務員隊伍內，可能不少人有這種質疑。

中高級人員有份定政策 表達意見要考慮角色

有關簽署後的言行，聶德權強調有部分行為，可能令人覺得他們不接受「一國兩制」、香港是國家一部分等，如宣揚港獨。至於對於政府政策表達意見，他指公務員也有作為市民的表達意見自由，但部分公務員尤其中高級員工，本身也是政策制訂的參與者，需考慮自身角色。政府一向鼓勵同事在制訂過程中討論、考慮、協助作合適決定，但政府有決定後，公務員要做好解釋、落實、推廣工作，要放下自己看法。對於表達不同意見，底線是不能違法，以及不能讓人看到與公務員身份有所衝突。

聶德權強調，對於所有現職公務員的紀律行動，也要經過公務員敍用委員會的紀律程序處理，不是局方自己說了算。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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近半公務員可留家工作

至於公務員在家工作安排，聶德權指疫症之下，需要大幅減少社區人流，防止傳播，所以將寫字樓同事人數盡可能減至最低，一些緊急必須的服務將會維持，預料和7月中第三波疫情期間一樣，會有一半至六成的員工仍在寫字樓工作。他指，部分公務員工作如維持治安、抗疫等，不太可能在家完成，也有一些服務在現時需求大增，如處理失業綜援等。政府每個部門會檢視、適時檢討人手安排，聶德權呼籲私人企業跟隨。

聶德權承認，公務員在家工作無可避免令服務受到一定影響，部分工作會有積壓情況，但目前當務之急是盡量減少人流，希望大家一起努力抗疫並理解。