區選一年｜徐英偉：無意「迫害」區議會　籲議員勿太政治化

現屆區議會在民主派主導下，與政府關係緊張。據民主派統計本屆區議會上任至今，有逾160項討論議程被民政事務專員指越權，拒提供秘書支援，另公職人員89次在會議期間離場，政府被質疑有意「架空」區議會。 民政事務局局長徐英偉今日（1日）出席商台節目時提到，感覺到今屆區議員普遍「不太有心」與政府溝通，有人或許不太明白區議會職能，甚至有違法違規的越權行為，呼籲區議員回歸理性，無謂太政治化。

袁嘉蔚質疑，去屆由建制派主導的區議會，也討論全港性的政治議題，質疑政府有意刁難民主派。（資料圖片）

去屆區會可討論政治議題 徐：政府主動諮詢才可以

徐英偉表示，區議會是政府重要的合作伙伴，但由於有區議員在會上作違法違規的越權行為，似乎有人不太明白區議會角色定位，他不能要求同事配合這些工作，甚至出現過有前線同事被侮辱、禁錮的情況，強調只要符合區議會條例，當局樂意配合，自己亦很樂意和區議會溝通，無謂將議題政治化，說成是政府「迫害」區議會。他呼籲區議員工作「務實」一點，以往一些地區性的傳統文化活動，撥款都停滯不前，這影響大家對區議會的信心。

南區區議員袁嘉蔚打上電台回應指，去屆建制派主導的區議會也曾討論政治事件、全港性議題，如《逃犯條例》修訂，但政府沒有說他們違例，質疑是雙重標準。徐英偉反駁指，政府會就一些重要議題主動諮詢區議會意見，這並不違例，但區議會自行討論就不符規定。

袁嘉蔚又提到，區議會即使只是討論民生議題，如赤柱監獄防疫問題、虐待動物議題，都被視為違規，質疑民政署刻意刁難。徐英偉未有正面回應，只表示有些議題涉及全港政策，是否違規要問相關政策局以及法律意見。