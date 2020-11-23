區選一年｜民主派：逾2000萬撥款遭拖延　公職人員離場89次

明日是區選一周年，多區區議會正、副主席今（23日）召開記者會，總結上任近一年的工作。18區民主派會議召集人、新同盟西貢區議會主席鍾錦麟表示，雖然民主派主導大部分區議會運作，惟過去大半年面對不少限制，其中各區共有逾2000萬撥款獲區議會通過，但遭民政事務專員拖延，包括社區研究項目、資助大廈消毒等。 對於政府正研究就《基本法》104條公職人員宣誓修例，或會涵蓋區議員。鍾錦麟指，區議員參選時已簽署聲明擁護《基本法》及特區政府，不認為要額外增加宣誓要求。他強調，即使各區區議會面對打壓，但一定會堅守崗位、守住戰線、奮戰到底。

鍾錦麟指，區議員參選時已簽署聲明擁護《基本法》及特區政府，不認為要額外增加宣誓要求。（李澤彤攝）

逾160項討論議程被指越權

民主派在記者會上列舉多項數據。鍾錦麟指出，本屆區議會上任至今，有逾160項討論議程被民政事務專員指越權，拒提供秘書支援，另公職人員89次在會議期間離場。其中被指越權的議題包括涉及警方在地區的行動，另包括不少民生事項，如最低工資檢討、明日大嶼等。

鍾錦麟提及，政府在1982年起在各區設立地區管理委員會，會邀請區議會主席擔任成員，一般每3個月會召開一次會議，惟部分地區在本屆區議會任期至今，從未召開過會議，亦有指當局計劃不再邀請區議會代表參與會議，令人懷疑政府與區議會協作處理民生問題的誠意。

余德寶表示，相信民主派立法會議員總辭後，區議會會成為被政府和建制派重點打壓和攻擊的目標，強調他們會寸土必爭。（李澤彤攝）

余德寶反駁建制派：民主派已撥亂反正

公民黨油尖旺區議會副主席余德寶表示，相信民主派立法會議員總辭後，區議會將成為被政府和建制派重點打壓和攻擊的目標，強調他們會寸土必爭。對於有建制團體批評今屆區議會亂象頻生，余德寶稱，他們正正將過去建制派主導的區議會亂象撥亂反正，包括取消委任票和增選委員等制度。

民主黨元朗區議會主席黃偉賢稱，這一年除了在街頭，議會亦遭打壓。黃偉賢稱，元朗民政事務專員曾向協助區議會購買口罩的機構施壓，令有關機構不向他們提供口罩。他強調政府的舉動旨在矮化區議會，相信政府會以透過拖延批出撥款方式，在未來一年削減區議會資源。黃偉賢又提到，雖然早前成立的721事件工作小組遭民政事務專員指不符合區議會條例，但他稱小組至少已召開兩次會議，重申即使遭政府阻撓，他們仍會就721事件發表報告。