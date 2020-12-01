政圈風聲｜區議員料宣誓修例「殺到埋身」　本土泛民見招拆招？

特首林鄭月娥上周發表《施政報告》，表明將於本月向立法會提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》及《立法會條例》等本地法例，稱藉此完善宣誓安排及處理宣誓就職後違反誓言的行為，政圈關注，修例會否涵蓋區議會層面，或波及三百多名民主派和本土派區議員的議員資格。 有多於一名本土派區議員坦言，料宣誓將「殺到埋身」，直言：「（林鄭）佢搞完立會，下一步點都會搞區議會」。有區議員認為，若宣誓內容與目前立法會議員宣誓內容相若，尚屬可以接受。亦有來自傳統泛民政黨的區議員直指，不論是簽署聲明或宣誓，他們會照做，「一定會同佢（政權） 鬥落去」， 又指「無理由佢（政權）想你（民主派）走，我哋就走，一定要守著，直至要佢哋（政權）要我哋離開（DQ） 。」

多名本土抗爭派區議員在參選立法會選舉時被DQ。(資料圖片/李澤彤攝)

指區會民意授權與延任立會不同 有必要守住陣地

泛民立法會議員總辭後，區議會勢成政府與泛民交戰的「鬥獸場」，特首林鄭月娥日前接受訪問時主動開腔批評，區議會過去一年「吵吵鬧鬧」，偏離《基本法》中地區組織的功能，又稱正研究如何令區議會回復「正常」；與此同時，林鄭在《施政報告》中表示將會就宣誓修例。政圈估計，區議員將會受到修例波及。

有本土派區議員表示，宣誓將會「殺到埋身」，民主派主導下的區議會將被「整治」：「（林鄭）佢搞完立會，下一步點都會搞區議會。」該區議員指出，若宣誓內容與目前立法會議員宣誓內容相若，對他們而言，屬可以接受。該區議員解釋，全港區議員是由選民一人一票選出來的，其民意授權與延任立會不同，認為有必要守住區議會陣地。

另一名較資深的本土派區議員則說，在當前的政治形勢下，「能夠做多一日（區議員）都覺得係賺咗」 。他估計，修例的首批「受害者」將會是曾報名參選立法會選舉但被DQ的區議員，例如中西區區議員梁晃維、荃灣區議員岑敖暉等，坦言若他們被DQ，也是可以預計的情況。

一旦有大批區議員被DQ，三百多位區議員會否總辭？該名資深本土派區議員認為，既然本土抗爭派呼籲杯葛泛民延任議會，區議員也應思考總辭的問題，但坦言沒有信心三百多名區議員會一同總辭，甚至一區議會總辭也有難度。

特首林鄭月娥日前接受訪問時主動開腔批評，區議會過去一年「吵吵鬧鬧」，偏離《基本法》中地區組織的功能。（羅君豪攝）

民主派中人：料「先分化，再落刀」

有來自傳統泛民政黨的區議員表示，不論是簽署聲明或宣誓，他們會照做，「一定會同佢（政權） 鬥落去」， 又指「無理由佢（政權）想你（民主派）走，我哋就走，一定要守著，直至要佢哋（政權）要我哋離開（DQ） 。」 他們認為，此情況與民主派延任問題有不同，區議員的任期為四年，形容這是對選民的承諾，不能隨便辭職。

另一泛民區議員認為，不論從民意授權的角度，抑或從地區網絡和社區資源來分析，民主派和本土派也要守著區議會的戰線，沒有理由放棄這些戰線，亦無理由「畀藉口佢（政權）郁我哋」。

有民主派中人分析，北京和港府不會一次過DQ超過一半或所有民主派區議員，料屆時將會DQ小部分區議員，引發本土派和傳統泛民爭論應否總辭，當非建制陣營再度內鬨過後，政府才會再 「落刀」，DQ更多區議員，形容做法是 「先分化，再落刀」。