批區議會「吵吵鬧鬧」 林鄭月娥稱要令區議會回復正常功能

本屆區議會由民主派主導，惟各區會議不時出現民政專員、警務人員以越權為由，繼而離開會議的場面，至今有約90次。特首林鄭月娥接受《有線新聞》專訪時表示，經歷一年新一屆區議會，都是「吵吵鬧鬧」，令同事不知如何與區議會合作、討論區議會事務，甚至有些不愉快場面，「不斷侮辱我的同事，特別是警務人員」，令警務人員離場，質疑區議會還可不可以發揮到區議會功能。 林鄭月娥表示，這是偏離《基本法》對這些地區組織的功能，以及市民對這些地區組織的期望，她又稱現在要處理如何令區議會回復正常的功能。

林鄭月娥表示，經歷一年新一屆區議會，都是「吵吵鬧鬧」，令同事不知如何與區議會合作、討論區議會事務，甚至有些不愉快場面，「不斷侮辱我的同事，特別是警務人員」，令警務人員又離場，質疑區議會還可不可以發揮到區議會功能。（資料圖片）

林鄭月娥未有正面回應如何令區議會回復正常的功能，但提到《港區國安法》第6條就任公職要宣誓擁護《基本法》，效忠特區，正研究甚麼人要受約制，認為如果基本政治問題都處理不好，談普選便「好難穩妥」，會「出事」。

林鄭月娥又指，《施政報告》提出資助青年到大灣區就業，認為部分青年抗拒內地是因為誤會，稱「你問他去哪裡令你有這樣觀感，說裡面的人不好、不斯文或者沒規矩？他說『我沒有去過』。證明是他是看報章報道、社交媒體」，認為傳媒工作者有責任灌輸正確訊息及知識給青年人。

12港人家屬冀旁聽審訊 林鄭：內地部門決定

另外，林鄭月娥在《now新聞》專訪時表示，已聽到12港人家屬的要求，惟重申需尊重內地司法管轄權。她稱每個地方都有自己的司法管轄權，所以家屬有甚麼訴求，特區政府有責任協助在外地，包括內地的港人，遇到的困難都會傳達、轉達，但結果能否按家人的願望做到，就只有該管轄司法區按照一貫的安排處理。林鄭月娥又指，早前入境處已聯絡過12個家庭了解情況，至於是否可以協助安排旁聽，她表示要由內地部門決定。