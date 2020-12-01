查冊方國珊選舉捐贈人　私隱專員指違例　林卓廷：蔡玉玲事件翻版

立法會選舉原訂於今年九月舉行，在提名期結束前兩天才宣布參選新界東的西貢區議員方國珊，申報開支高達260萬元，當中227萬元來自選舉捐贈。民主黨前立法會議員林卓廷多次高調質疑方國珊的選舉開支過高、八成開支欠缺單據等，並透過土地註冊處的查冊系統，調查捐贈者與方國珊之間的關係。 林卓廷今天（1日）表示，昨天收到私隱專員公署來信，質疑其査閱土地紀錄的目的違反《土地註冊條例》（第128章），要求林移除當天記者會的片段，否則公署將展開調查，若投訴成立，可發出執行通知，要求林刪除片段，若不遵從，將交予警方作出刑事調查，甚至刑事檢控。 林卓廷形容，事件如同「蔡玉玲事件」的翻版，重申不會移除片段，並勸喻方國珊盡快交代與選舉捐贈者的關係。

或交警方刑事調查

林卓廷表示，方國珊未有交代與聲稱捐贈者千絲萬縷關係，其中一名捐贈者「Lau Bik Noon」所填報位於堅尼地城的地址，林透過到土地註冊處查冊有關地址，發現該物業的持有人為「Fong Kwok Keung Daniel」及「Fong Chong」 ，「Fong Chong」與方國珊父親方創的英文譯音相符，林卓廷透過公眾有理由相信Lau Bik Noon與方議員關係密切，要求方國珊交代。

林卓廷今天表示，昨天收到私隱專員公署來信，質疑其査閱土地紀錄的目的違反《土地註冊條例》（第128章），信中私隱專員指出，查閱土地紀錄只限於「防止秘密及有欺詐成分的物業轉易，以及對提供容易追溯和確定土地財產及不動產業權的方法」，質疑林卓廷查冊不符有關「用途」，發信要求他移除有關資料。

林卓廷隨後與公署個案主任聯絡，指林若不在12月9日前移除片段並聯絡，公署將展開調查，若投訴成立，可發出執行通知，要求林刪除片段，若不遵從，將交予警方作出刑事調查，甚至刑事檢控，一旦被定罪，最高罰款五萬元及監禁兩年。

林形容，事件如同「蔡玉玲事件」的翻版，批評公署配合官方機構打壓新聞自由。林卓廷又指，基於新聞自由、知情權和公眾利益，新聞界經常利用查冊揭發社會流弊，質疑政府做法意圖廢除市民及記者查冊土地紀錄的權利，剝奪公眾知情權 。

林卓廷重申，他針對方國珊的質疑，完全基於公眾知情權和選舉公平公正的原則，因此他不會刪除片段，並要求方國珊盡快就此交代。

何俊仁批評，私隱專員的做法「震驚香港」。（歐嘉樂攝）

何俊仁：震驚香港

民主黨前主席、執業律師何俊仁表示，公司註冊處、土地註冊、運輸署等查冊制度，在法律界等各專業界別、公營機構、坊間也是非常常用。他指，律師受委托追討債務和欠款，也會透過查冊，了解被追討人的不動產和財政狀況，不少公營機構在處理日常事務，也會利用查冊，包括批核學生資助、法律援助等。何俊仁直指，倘若根據私隱專員所指，查閱土地紀錄只限於「防止秘密及有欺詐成分的物業轉易，以及對提供容易追溯和確定土地財產及不動產業權的方法」，上述查冊行徑也是不合法。

何俊仁又指，公眾資料查閱制度在過去幾十年也行之有效，沒有聽過取得的資料有使用限制，他直斥私隱專員的做法「震驚香港」，「有無搞錯，發生咩事，有無常識？」他又慨嘆香港的制度不斷被破壞，過往制度化管理全都被「裝修緊」。

全港業主反貪腐反圍標大聯盟召集人莊榮輝表示，查冊是反圍標非常重要的工具，又指過往業主組成法團時，民政事務處會為向法團提供全套大廈查冊紀錄，做法也與私穩專員所指的目的不符合，反問民政處是否也違反條例。