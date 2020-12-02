90後港青闖大灣區2年　創科業務拓全球15地：內地市場比港大10倍

行政長官林鄭月娥在新一份《施政報告》中支持青年到大灣區發展，香港廣東青年總會今日（2日）發表的大灣區發展調查結果顯示，527名居廣東省港青中，有64.6%相比兩年前更願意到大灣區工作。總會常務副主席郭基煇就指出，青年接觸過內地後對到內地發展有正面態度，建議政府推動內地實習計劃及文體藝等的交流活動，鼓勵青年主動了解內地。 調查同時顯示，不認同大灣區發展規劃的青年佔33.3%，相較2018年的11.6%上升近2倍；而不願意去大灣區內地城市發展的青年，亦由18年的31%上升至今年的51.1%。 港大經濟學講座教授王于漸表示，相信去年發生的社會運動是影響青年的主要原因之一，但疫情下內地作為全球唯一一個有高速發展的重要經濟體，大灣區會有好的機遇，往後可能會令青年心態改變。 有份出席記者會的2020大灣區90後青年魏嘉俊，於前年透過香港青年聯會與民政事務局合辦的「深圳創業試行計劃」落戶福田，由於當時大灣區各城市的政策資訊並不流通，形容「交咗好多學費」；而經過２年經營，其公司業務現跨越全球15個國家或地區，認為「內地市場規模比香港大10倍」，加上人工等成本較低，為創業製造良好先天條件。

香港廣東青年總會於今年9月至10月，抽樣訪問1009名15至39歲香港青年。對於調查顯示不認同及不願意到大灣區發展的受訪者增多，王于漸認為，受疫情影響全球經濟放緩，凸顯大灣區的機遇，加上距離近、語言及環境熟悉，預料未來有可能吸引更多青年。

總會主席霍啟山強調，希望給予港青更多選擇，大灣區是其中之一，今次報告的目的就是了解青年於內地的需求，以向政府倡議能幫助他們發展的政策。調查發現，青年希望政府提供住屋、交通及醫療等津貼，或在大灣區9個城市中興建類似「香港城」的社區；總會建議政府推出相應的大灣區青年生活津貼包，以彌補離港到內地工作的額外開支。而提到《施政報告》中提出的「大灣區青年就業計劃」，霍啟山稱總會將積極嚮應，與友好機構合作，為青年提供更多大灣區職位。

調查又發現，青年考慮到其他國家或地區發展時，主要顧及收入水平，佔85.1%；另外有逾7成分別認為生活水平及語言障礙重要；亦有近7成會考慮到政見理念。

年僅26歲的魏嘉俊是萬御科技集團有限公司的創辦人兼行政總裁。（歐嘉樂攝）

90後青年到大灣區創業：灣區城市能取長補短

年僅26歲的魏嘉俊是萬御科技集團有限公司的創辦人兼行政總裁，公司於2018年推出的3D懸空影像系統，應用人類視覺暫留技術，通過高密度的LED燈帶轉動，製造祼眼3D畫像，在短短兩年已與200多個國內外一線品牌建立合作關係，業務跨越全球15個國家或地區。

到大灣區發展並非沒有挫折，魏嘉俊到深圳發展後才發現，當地主要定位為互聯網，對於自己的文創科技沒有適合的產業鏈及政策支援，在摸索的過程中浪費不少時間及金錢。其後在一次展覽上，魏嘉俊認識了廣州的領導人，於去年年中獲邀到廣州發展，發現當地更適合文創產業，加上有政府補貼租金、稅務及住宿等，令他的公司得以順利發展，並擴展至東莞及佛山設立分公司。

有意見擔心大灣區發展會進一步削弱本地的人才供應，魏嘉俊就認為不應視香港為單一城市，灣區概念的好處是各個城市能互相取長補短、資源互通；即使在內地進行研發，亦可回饋香港。他又稱，並沒有捨棄香港，在發展企業的立場一定是計劃如何擴大規模，而大灣區就是最近的機遇。

面對新冠肺炎的衝擊，各行各業受挫，魏嘉俊的創科公司反而利用到疫情發展AI客服。他的公司研發出全球首套3D線下智能語音客戶服務系統，在疫情下能減少人與人之間的接觸，當中港鐵啟德站就推出智能「鐵仔」作試點，取代站內人力資源，即時與客人以廣東話溝通，並提供車站設施、路線、車程時間等資訊。