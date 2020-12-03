許智峯訪丹麥　促歐洲國家為香港示威者提供避難所

美聯社周三（12月2日）報道，身處丹麥的民主黨前立法會議員許智峯，促請歐洲國家為香港示威者提供避難所。

許智峯受訪時說，香港的情況日益惡劣，讓全世界知道香港不再是一個自由的城市，形容這「非常重要」。他表示，自己開始從政時，從未想過有一天會入獄，但民主很脆弱，在危難時，各地民主人士有需要團結，因此呼籲歐洲國家，例如丹麥跟隨英國做法，提供避難所予香港示威者；但他未有提及自己會否尋求庇護。

邀請許智峯前往丹麥訪問的組織「Danish China Critical Society」主席Thomas Rohden稱，許智峯此行是希望改變丹麥政府的立場。丹麥外長科弗德（Jeppe Kofod）表示，不清楚許智峯抵達當地，未有計劃跟他會面。

許智峰12月3日凌晨在Facebook上回應事件，稱自已一向認為政治人物的家庭生活無需向公眾交代。（Facebook圖片）

許智峰周二（12月1日）抵達丹麥，引來「尋求政治庇護」的揣測，及後他回覆傳媒查詢時說，前往丹麥的行程屬公務採訪。《香港01》周三接獲消息指，許智峯的父母、妻子及兩名幼年兒女於傍晚已乘飛機離港，暫未知目的地及原因。

許智峰於周四（12月3日）凌晨在Facebook上回應事件，稱自已一向認為政治人物的家庭生活無需向公眾交代，「故我不會提供任何有關我家人的資訊，大家亦無需揣測。至於我自己，則會繼續按原定行程完成公務外訪，做好議員的責任，毋負期許。若有任何新資訊，會再向大家交待。」