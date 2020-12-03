林鄭月娥：知識產權保護尤為重要　致力與國際標準一致

特首林鄭月娥今日（12月3日）早上於亞洲知識產權營商論壇上發言，她表示，健全的知識產權保護對創新及創意尤為重要，政府會致力維持本港知識產權保護制度，與國際標準一致。

林鄭以視像形式發表開幕辭。（政府新聞處）

活動由貿發局主辦，主要由知識產權業界專家和商界領袖等分享行內趨勢及知識產權議題等，林鄭以視像形式發表開幕辭。她提到是日活動的主題是「開放式創新: 轉變中推動協作」，當中「轉變」正正是今年的主調，因為新冠肺炎疫情為人類生活模式帶來很大改變，但改變中仍不乏創新，開放的創意可帶來更快、更好、更具市場價值的解決方案。

林鄭指，香港向來以適應能力強見稱，這促進本港在多個領域的增長與發展。她舉例指，貿發局的「IPHatch Hong Kong」知識產權創業比賽，邀請初創企業和企業家通過創意，利用現有科技實現商業理念，去年的獲獎者Mood Aware Environment （M.A.E），就擅長利用生物數據分析情緒。她認為，粵港澳大灣區亦會為不同業界帶來新的發展機遇。

林鄭指，港府明白健全的知識產權制度對創新至關重要，今年6月香港實施《2020年商標（修訂）條例》，為《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》（《馬德里議定書》）日後適用於香港，提供本地法律基礎；同月生效的《2020年版權（修訂）條例》，優化法例中與閱讀殘障人士有關的版權豁免，以符合《關於為盲人、視力障礙者或其他印刷品閱讀障礙者獲得已出版作品提供便利的馬拉喀什條約》（《馬拉喀什條約》）的標準。林鄭表示，會確保香港的知識產權制度與國際標準保持一致，提升競爭力，增強香港作為創新和知識產權交易中心的地位。